VPN servisleri, internette anonim bir şekilde gezinebilmenize yardımcı olur. Sizler için oluşturduğumuz bu listemizde En İyi Ücretsiz VPN Programları ile karşınızdayız. Peki kişisel trafiğinizi gizlemek için kullanabileceğiniz en iyi VPN programı hangisi?

VPN Nedir? Ne İşe Yarar?

VPN ya da Virtual Private Network 'Sanal Özel Ağ' anlamına gelir. VPN'ler, ağ trafiğinizi şifreleyerek internette anonim bir şekilde gezinebilmenizi sağlar ve cihazınızı olduğu yerden başka bir yerde gösterir. Bu sayede internet servis sağlayıcınız ya da diğer yetkili merciler, arama trafiğiniz hakkında bilgi sahibi olamazlar.

VPN Neden Kullanılır?

Kullanıcılar farklı sebeplerden ve amaçlardan ötürü akıllı telefonlarında, tabletlerinde, bilgisayarlarında, oyun konsollarında, televizyonlarında ya da akış cihazlarında VPN kullanmak isteyebilirler. Örneğin bölgesel kısıtlamalardan ötürü erişim yetkinizin bulunmadığı bir diziyi ya da filmi izlemek ya da bir dosyayı indirmek için VPN kullanabilirsiniz.

Ayrıca tatilde iken bulunduğunuz bölgede (Örneğin Çin'de) erişime açık olmayan içerikleri ve siteleri de, yine VPN yardımı ile erişilebilir hale getirebilirsiniz. Buna ek olarak ülkemizde yasaklanan ve engellenen sitelere giriş yapmak için de kullanabilirsiniz.

VPN Nasıl Çalışır?

VPN servisleri, internet trafiğinizi kendi sunucuları üzerinden yeniden yönlendirir. Normal şartlarda internet trafiğinizin akış şeması şu şekildedir:

Cihazınız -> İnternet Sitesi

İnternet Sitesi -> Cihazınız

Ancak bir VPN devreye girdiğinde, işler daha karmaşık hale gelir:

Cihazınız -> Güvenli VPN Sunucuları -> İnternet Sitesi

İnternet Sitesi -> Güvenli VPN Sunucuları -> Cihazınız

Bu işlem sadece güvenliğinizi artırmakla kalmaz, aynı zamanda yeniden yönlendirme sayesinde lokal adresiniz gizlenir. Yani bilgisayarınız, akıllı telefonunuz ya da oyun konsolunuz İzmir'de olabilir ancak internet sitesi, trafiğin geliş lokasyonunu (sunucuya bağlı olarak) Berlin, New York ya da Dubai olarak algılar.

VPN Yasal mı?

VPN'ler dünyanın pek çok bölgesinde tamamen yasaldır ancak bazı ülkelerde çeşitli kısıtlamalara ya da engellemelere konu olabilirler. Söz konusu şey ülkemiz olduğunda, VPN kullanımı ile ilgili herhangi bir yasal kısıtlamanın bulunmadığını vurgulamak isteriz.

En İyi Ücretsiz VPN Servisleri Hangileri?

ProtonVPN

Windscribe

Hotspot Shield Free VPN

VPN Unlimited

Express VPN

ZenMate

TunnelBear

Speedify

1- ProtonVPN

ProtonVPN, hem ücretli hem de ücretsiz kullanım imkanı sağlıyor. Buna karşın ücretsiz sürümde sunulan özellikler, genel anlamda rakiplerinin bir tık daha ilerisinde yer almayı başarıyor: Muhtemelen en dikkat çeken özellik sınırsız veri aktarım imkanı sağlamasıdır.

Tabii ki çeşitli sınırlandırmalardan bahsetmek gerekiyor: Eğer ücretsiz sürümü kullanıyorsanız, bant genişliği önceliğiniz ikincil olarak ayarlanıyor ve özellikle yoğun dönemlerde daha düşük hızlar elde ediyorsunuz. Öte taraftan bu, çoğu ücretsiz serviste yaşayacağınız durumun aynısı.

2- Windscribe

Windscribe, kayıt olan her kullanıcıya aylık 2 GB veri aktarım limiti sağlıyor. Ayrıca bir e-posta adresi paylaşmak isterseniz, aylık limit 10 GB olarak güncelleniyor. Yükseltmelerle elde edeceğiniz avantajlar daha fazla olsa da, ücretsiz bir sürüm için cömert imkanlar sağladığını söyleyebiliriz.

VPN programı, güvenlik duvarı, reklam engelleyici, iz sürücü engelleyici, hız kontrolü, gizlilik modu, çift VPN, P2P gibi ücretli VPN’lerin sunduğu özellikleri ücretsiz olarak veriyor. Hızlı, gelişmiş ve de ücretsiz bir VPN programı arıyorsanız tavsiye edebiliriz.

3- Hotspot Shield Free VPN

Kullanımı oldukça basit olan Hotspot Shield Free VPN, Chrome için sağladığı uzantı ile tek tıkla VPN hizmetinden faydalanabilmenize olanak sunuyor. Üstelik kullanıcılar, her gün yenilenen 500 MB veri aktarım limiti elde etmiş oluyorlar. Bu da aylık bazda 15 GB anlamına geliyor.

4- VPN Unlimited

VPN Unlimited, yine kolayca kullanılabilen programlar arasında yer alıyor. Yazılımı indirip cihazınıza kurduktan sonra bir hesap açmanız ve size en uygun sunucuyu seçmeniz yeterli oluyor. Gerekli ayarlar otomatik olarak yapılandırılıyor ve direkt olarak kullanıma başlayabiliyorsunuz.

5- Express VPN

Düzenlenen testlerin pek çoğunda ilk sıraya oturan Express VPN, ücretli sürümü baz aldığınızda en iyi servis olabilir. Buna karşın ücretsiz sürümdeki kısıtlamalardan ötürü onu biraz daha aşağı taşımaya karar verdik. Kullanımı kolay arayüzü sayesinde bu tür uygulamalar kullanmamış olsanız bile uygulamayı kolayca kullanabilirsiniz. Ayrıca uygulama üzerinde düzenleyebileceğiniz karışık ayarlar da bulunmuyor.

6- ZenMate

En pratik VPN çözümlerinden biri olan Zenmate ilk olarak sadece bir Google Chrome eklentisi olarak karşımıza çıkmıştı. Sonrasında Zenmate'in Firefox ve Opera versiyonları yayınlandı, bu tarayıcı versiyonlarına Zenmate'in mobil versiyonu da eklendi.

Zenmate veri trafiği limiti koymaması ve kullanıcı dostu olması nedeniyle önerdiğimiz bir VPN servisi. Servisin az sayıda sunucu seçeneğine sahip olması da çok büyük bir eksi puan değil; Zenmate genel olarak problemsiz bağlantı kurabiliyor.

7- TunnelBear

TunnelBear bilgisayarınızın doğrudan bağlantı kurduğu diğer uzak sunucu ile aranızda olan veri akışını şifreleyerek tüm verilerinizin gizliliğini korumaktadır. Tamamen gizliliğiniz korumaya yönelik olarak tasarlanan TunnelBear'ı mutlaka denemenizi öneririm.

Programı kullanabilmek için öncelikle ücretsiz bir şekilde kayıt olarak, e-posta adresinize gelen onaylama bağlantısına tıklamalısınız. Ardından kendi hesap bilgilerinizle TunnelBear'a giriş yaparak size tanınan aylık 500 MB'lık ücretsiz kotayı kullanabilirsiniz.

8- Speedify

Güvenlik, güvenilirlik ve hız odaklı VPN programı Speedify, kanal bağı teknolojisiyle diğer VPN programlarından ayrılıyor. Bu teknoloji, WiFi, 3G, 4G ve kablolu bağlantıları aynı anda kullanmanıza izin vererek online olarak yaptığınız her şeyi hızlandırıyor.

İnternet trafiğinizi hücresel ve WiFi bağlantıları üzerinde paketlere bölmenizi sağlayarak daha hızlı ve güvenilir dosya yükleme ve indirmenizi ve de internetten yayın yapmanızı mümkün kılıyor. Full hızda dosya aktarımı (yükleme, indirme ve paylaşma) sunmasının yanında video izleme platformlarında içerikleri ultra yüksek çözünürlükte yüksek hızda izlemenize imkan veriyor.

Sizler için hazırladığımız bu listenin de sonuna geldik. Peki sizin bu listedeki tercihiniz hangi servisten yana oldu ve nedeni nedir? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.