Watch Dogs 2'yi PS4 ve Xbox One'da Ücretsiz Deneme Fırsatını Kaçırmayın

Eğer PlayStation 4 veya Xbox One oyun konsollarınız üzerinde kaliteli bir açık dünya tabanlı aksiyon oyunu oynamak isterseniz Watch Dogs 2 demo sürümünü kaçırmayın. Ubisoft'un geçtiğimiz aylarda çıkış yapan hacker temalı aksiyon oyunu Watch Dogs 2 güzel inceleme puanları ve iyi kullanıcı yorumları almayı başarmıştı. Oyunun zengin içeriğine bağlı olarak Watch Dogs 2 de diğer AAA oyunlar gibi yüksek bir satış fiyatına sahip. Bu nedenle bu oyunu oynamayı düşünüyorsanız ve beklentilerinizi karşılayıp karşılamayacağını öğrenmek istiyorsanız Watch Dogs 2 demosu güzel bir fıtsat. Ubisoft. 17 Ocak'tan itibaren Watch Dogs 2'nin demosunu PlayStation Store üzerinden oyuncuların beğenisine sunuyor. Xbox One oyuncuları ise Watch Dogs 2 demosunu 24 Ocak tarihinden itibaren indirebilecekler. Oyunun mağaza sayfalarına bu bağlantıları kullanarak erişebilirsiniz:

https://store.playstation.com/#!/tr-tr/oyunlar/watch-dogs2-gold-edition/cid=EP0001-CUSA04294_00-WD2GOLDPOSTLAUNC

https://www.microsoft.com/tr-tr/store/p/watch-dogs-2/bsxlfn5qqzsc#

Yayınlanan demo oyunculara 3 saatlik bir oyun süresi kısıtlaması sunuyor. Bu süre içerisinde oyunun bütün haritası açık olacak ve oyuncular açık dünyada diledikleri gibi gezinebilecekler. Demoda zaman kısıtlaması haricinde herhangi bir kısıtlama bulunmuyor, oyuncular oyunun co-op ve multiplayer modlarını da oynayabiliyorlar.

Demoyu oynadıktan sonra oyunu satın almaya karar verirseniz demo süresince elde ettiğiniz gelişim satın aldığınız tam sürüm oyuna aktarılıyor. Bu sayede oyuna kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.

Oyunun PC versiyonu için herhangi bir demo yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

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