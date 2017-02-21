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Whatsapp Durum Özelliği Geliyor

Whatsapp Durum Geliyor

Dünya çapında milyonlarca insan Whatsapp kullanıyor ve uygulama piyasaya çıkmasından bu yana tam 8 yıl geçti. Bizi SMS'den kurtarmak için geliştirilen Whatsapp, soh 8 yılda muazzam bir hızla büyüdü ve şuanda mesaj göndermekten daha fazlasını yapıyor. Şirkete göre, her gün 50 milyar mesaj, 760 milyon video ve 80 milyon GIF gönderiliyor. Şimdi ise geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan Whatsapp Durum özelliği aktif hale getiriliyor.

Facebook bir süredir sosyal medya platformlarında radikal değişiklikler yapıyor. Snapchat'in çekirdek özelliklerini Instagram'a uyarlayarak rakibinin büyümesini önemli ölçüde azaltan şirket, bunun yanında canlı yayın özelliğini de hayata geçirmişti. Whatsapp'a gelince, o da son 8 yılda önemli ölçüde gelişme göstererek dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması oldu. Sekiz yıllık geçmişi harika bir özellik getirerek kutlayan Whatsapp, durum güncellemeleri ile kullanıcılara interaktif bir deneyim yaşatacak.

Whatsapp Durum Özelliği

Whatsapp tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tesadüfen WhatsApp'ın sekizinci doğum günü olan 24 Şubat'a denk gelecek şekilde, durum özelliğini yeniden tasarladığımızı duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bugünden başlayarak durum özelliğinin yeni güncellemesini sizlere sunmaya başlıyoruz. Bu güncelleme ile görüntüleri ve videoları arkadaşlarınızla ve WhatsApp'taki kişilerinize kolay ve güvenli bir şekilde paylaşabilirsiniz. Evet, durum güncellemeleriniz bile uçtan uca şifrelenmiştir. Tıpkı sekiz yıl önce WhatsApp'ın ilk zamanları gibi, bu yeni ve geliştirilmiş durum özelliği, WhatsApp kullanan arkadaşlarınızı eğlenceli ve basit bir şekilde kolayca güncel tutmanızı sağlayacak. Tüm WhatsApp ekibi olarak, beğeneceğinizi umarız!" denildi.

Görüldüğü üzere, bu güncelleme ile görüntüleri ve videoları arkadaşlarımızla ve WhatsApp'taki kişilerimizle kolay ve güvenli bir şekilde paylaşabileceğiz. Durum güncellemelerinin uçtan uca şifrelenmesi de iyi düşünülmüş. Gün içerisinde güncelleme alabileceğinizi de söylemeden geçmeyelim.

İndir25.9 MB
WhatsApp Messenger Android
WhatsApp Messenger Android Android İçin Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması

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WhatsApp Messenger iOS iPhone ve iPad için Popüler Mesajlaşma Uygulaması

Whatsapp Durum Güncellemelerine Bildirim Seçeneği Geliyor

Whatsapp İki Adımlı Doğrulama Özelliğini Tanıttı

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Yazar: - 21.02.2017

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