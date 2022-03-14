WhatsApp Aero Hazar (APK)

WhatsApp Aero (APK) İndir ile WhatsApp uygulamasının sunduğu özelliklerden daha fazlasına sahip olabilirsiniz.

Ömer Dursun - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

WhatsApp uygulamasının çeşitli sınırlandırmalarını ortadan kaldırmayı hedefleyen WhatsApp Aero (APK), sunduğu çeşitli işlevler ile pek çok kullanıcının severek kullandığı ve tavsiye ettiği bir mobil uygulama olarak öne çıkıyor.

WhatsApp Aero Nedir?

WhatsApp uygulamasında yer almayan çeşitli işlevleri kullanıcılara sunan WhatsApp Aero, temelde WhatsApp ile aynı altyapı üzerinde çalışan ancak modlanmış bir anlık mesajlaşma uygulaması olarak tanımlanabilir.

Bu noktada önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var çünkü WhatsApp Aero üçüncü taraf kişiler tarafından geliştirilmiş bir uygulamadır ve resmi uygulama ile doğrudan ya da dolaylı bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu tip resmi olmayan uygulamalar zaman zaman çeşitli güvenlik zaafiyetlerine konuk olabilir.

WhatsApp Aero Özellikleri

Okundu (Mavi Tik) ve İletildi (İki Tik) Bildirimlerini Kapatma

Çevrimiçi Bilgisini Gizleme

Yazıyor.. ve Kaydediyor.. Bilgilerini Gizleme

Otomatik Mesaj Yanıtlayıcı ile Belirli Mesajlara Otomatik Yanıtlar Gönderme

Mesaj Zamanlayıcı ile Belirlenmiş Tarihte ve Saatte Otomatik Mesaj Gönderme

Karşı Taraf Gönderdiği Mesajları Silse Bile Sizden Silinmez

Gelen Medya Gizleme Özelliği

Widget Desteği

Kullanıcı Odaklı Arayüz Tasarımı

Kişiselleştirilebilir Tema Desteği

WhatsApp Aero, sunduğu gizlilik özellikleri ile kullanıcıların beğenisini kazanmış bir uygulama olarak öne çıkıyor. Örneğin karşı taraf size mesaj gönderdiğinde bunun iletildiğini (iki tik) ve okunduğunu (mavi tik) görmesini engelleyebiliyorsunuz. Yani birisi size mesaj gönderdiğinde, siz onu almış ve hatta okumuş da olsanız orada tek bir tik gözüküyor.

Tabii ki gizlilik özellikleri bununla kısıtlı değil çünkü okundu ve iletildi bilgilerini kapatırken, çevrim içi olduğunuzu da gizlemeniz gerekecektir. Bu doğrultuda WhatsApp Aero, buna yönelik bir destek ile birlikte geliyor. Üstelik isterseniz, mesaj yazarken ya da ses kaydederken çıkan Yazıyor.. ya da Kaydediyor.. gibi bildirimlerin görünmesini de engelleyebiliyorsunuz.

WhatsApp Aero başta gizlilik odaklı olsa da aslında yalnızca gizlilikle ilgili değil. Örneğin otomatik mesaj yanıtlayıcısı ile belirli mesajlara ya da belirli kişilere karşı otomatik mesajlar atabiliyor, o sırada çevrim içi olmasanız da bu mesajlara yanıt verilmesini sağlayabiliyorsunuz.

Ayrıca mesaj zamanlayıcı ile göndermek istediğiniz mesajı, kişiyi ve zamanı önceden seçerek planlama yapabiliyor, yine o sırada çevrim içi olmasanız da bu mesajın istediğiniz tarihte, istediğiniz kişiye gönderilmesini sağlayabiliyorsunuz.

Bu arada WhatsApp Aero bir başka özellik olan silinen mesaj engelleme desteğine de sahip. Örneğin bir arkadaşınız size bir mesaj attığında ve bunu siz henüz okuyamadan sildiğinde, WhatsApp Aero mesajın sizden silinmesini engelliyor. Benzer bir durum hikayeler için de geçerli durumda.

WhatsApp Aero gün geçtikçe gelişen bir uygulama ve her geçen gün yeni özellikleri bünyesine katmaya devam ediyor. Kullanıcıların kendi isteklerine yönelik kişiselleştirmeler yapabilmesine imkan tanıyan uygulamada, temayı dilediğiniz şekilde özelleştirmeniz de mümkün hale geliyor.

WhatsApp Aero Son Sürüm Hangisi?

WhatsApp Aero sürekli olarak gelişen bir uygulama olarak zaman zaman çeşitli yazılım güncellemeleri sunabiliyor ve kullanıcılar, WhatsApp Aero son sürüm hangisi? sorusunu sıkça soruyor. Aslında bir uygulama güncellemesi yayınlandığında, bunu uygulamaya girdiğinizde görüntüleyebilirsiniz.

WhatsApp Aero Nasıl İndirilir?

WhatsApp Aero indirmek için bu sayfanın yukarısında bulunan WhatsApp Aero (APK) İndir butonuna basarak devam edebilirsiniz. Ardından uygulamanın kurulum dosyası cihazınıza indirilecek ve bunun kurulumunu tamamlamanız gerekecek. Her şey başarılı bir şekilde tamamlandığında, uygulamayı kullanmak için hazır olacaksınız.