Yeni Tomb Raider Filminin Çekimleri Başladı

Muhtelemen 2018 yılında vizyona girecek olan yeni bir Tomb Raider filmi için çekimler başlandı. Filmin yönetmeni Roar Uthaug, merakla beklenen filme dair ilk görseli de yayınlamış oldu.

Yeni Tomb Raider filmi, video oyun serisinde olduğu gibi Tomb Raider evrenini tekrar başlatacak, yani hikayeyi en baştan kendine göre tekrar yorumlayacak. Filmde Lara Corft rolünü Ex Machina'dan hatırladığımız Alicia Vikander canlandıracak. Vikander'in yanı sıra Warcraft filminde gördüğümüz Daniel Wu ve Tarantino'nun son dönemki yıldızlarından Walton Goggins de filmin oyuncu kadrosu içerisinde yer alacak.

Tomb Raider serisini video oyunu olarak tekrar ele almak müthiş bir başarı getirmiş olsa da, bunun filmde de tekrarlanacağını söylemek biraz zor. Warcraft gibi oyunlardan uyarlanan filmlerin hele de geniş hikayesi olup da filme aktarılmaya çalışılan yapımların bocaladığını daha önce de gördük. Warcraft geniş hayran kitlesi ile paçayı kurtardı; ama Tomb Raider için riskin büyük olduğu yorumları yapılıyor. Yine de bir başka Tomb Raider filmini sinemada izlemek fena da gözükmüyor. İşte filmin yönetmeni tarafından yayınlanan o ilk fotoğraf:

And we're off! #tombraider Roar Uthaug (@roaruthaug) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 23 Oca 2017, 08:26 PST )

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