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Yerli Korku Oyunu Firewood Desteklerinizi Bekliyor

firewood video

Son günlerin en popüler temalarından biri kullanılarak geliştirilen yerli korku oyunu Firewood, yayınlanan ilk videolarıyla birlikte Steam Greenlight üzerinde oylamaya çıktı. Oyuna "evet" oyu vererek, yapımcılarına küçük de olsa bir destek de bulunabilirsiniz.

Yüksek grafikli oyunları hepimiz seviyoruz; ancak bazen grafiğe de bakmadan, anlatılan hikayeyle bizleri etkilemeyi hatta piksel piksel görüntüsüyle bizleri korkutmayı başaran oyunlar da meydana çıkmıştı. Bunlardan bir tanesi olan The Last Door, son zamanların en popüler oyunları arasında yer almasının yanı sıra, yüksek satış rakamları ve aldığı muhteşem inceleme puanlarıyla dikkatleri çekmişti. 

Böylesine bir tarzı sürdüren Firewood isimli yerli korku oyunu da grafiklerinden ziyade bize anlatacağı hikaye ve atmosferiyle, rakiplerine meydan okuyor. Şimdilik hikayesiyle ilgili çok fazla detay öğrenemediğimiz Firewood için yayınlanan iki video, az da olsa bizlere bir şeyler anlatmaya yetiyor. Steam Greenlight üzerinde oylamaya sunulan ve vereceğiniz oylarla birlikte Steam'e eklenme şansı da bulunan oyunu desteklemek için bu adresi ziyaret edebileceğiniz gibi hemen aşağıdaki videoları izleyerek, oyuna dair bilgileri de edinebilirsiniz. 

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Yazar: - 04.03.2017

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