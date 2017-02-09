YouTube Go, Google tarafından internetin hızlı olmadığı ülkelerdeki kullanıcılar düşünülerek geliştirilmiş çevrimdışı video izleme uygulaması. Youtube’da yer alan videoları istenilen kalitede indirme imkanı tanıyan uygulama Android platformunda ücretsiz karşımıza çıkıyor.

YouTube videolarını indirmek için YouTube Red üyeliğinin olması gerekliliğini ortadan kaldıran YouTube Go uygulaması, internet bağlantısı hızlı olmayan ülkedeki kullanıcıların YouTube içeriklerini sorunsuzca izleyebilmesi için yapılmış. YouTube uygulamasından farklı birçok özelliği bulunuyor.

Sadece videolardan oluşan sade arayüzle bizleri karşılayan YouTube Go uygulamasında videoları çevrimiçi izleme veya istediğiniz kalitede indirip istediğiniz zaman çevrimdışı (offline) izleme şansına sahipsiniz. İndirilen videoların kalitesinin belirlenebilmesi dışında boyutlarının görülebilir olması, videoların hızlı bir ön izlemesinin yapılması, seçilen videonun yakındaki kişilerle internet bağlantısına ihtiyaç duyulmadan paylaşılabilmesi uygulamanın öne çıkan özellikleri arasında.