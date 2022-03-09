YouTube Vanced Son Sürüm APK burada! YouTube Vanced MicroG ile video indirme, arka planda çalma, reklamsız YouTube gibi premium özellikler ücretsizdir.

Erkan Calp - 32 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

YouTube Vanced, APK olarak Android telefonlara indirilebilmektedir. YouTube Vanced MicroG, YouTube video indirme, YouTube reklamsız yapma, YouTube arka planda çalma gibi özellikleri ücretsiz olarak kullanmanıza izin verir. YouTube Premium Mod, YouTube Premium Ücretsiz APK arayanlar için de en iyi YouTube uygulamasıdır. Yukarıdaki YouTube Vanced İndir butonuna dokunarak son sürümü telefonunuza güvenli bir şekilde yükleyebilirsiniz.

YouTube Vanced APK İndir

YouTube Vanced Android (Reklamsız YouTube) APK indirerek YouTube’un modlanmış sürümüne sahip olursunuz. Video indirme, Arka planda müzik dinleme/çalma/oynatma, videolardaki öneri kartlarını kaldırma gibi resmi YouTube uygulamasında bulunmayan özellikleri içeren özel bir YouTube sürümü. Rootsuz Android telefonlara da indirilebiliyor ve tamamıyla ücretsiz.

Android telefonlarda YouTube reklamlarını engellemenin yolu ya AdGuard gibi bir reklam engelleyici kullanmak ya da YouTube Vanced gibi özel modlanmış YouTube uygulaması kullanmak. YouTube videolarının başında, ortasında çıkan reklamlar dışında video aramalarında en üstte çıkan reklamları engelleyebilen başarılı bir YouTube istemcisi olan YouTube Vanced, rootsuz ve rootlu tüm Android telefonlarda çalışıyor. YouTube reklamlarını kaldırmak dışında YouTube’u ücretsiz bir müzik çalar olarak kullanmanıza izin veriyor. YouTube videolarından liste yaparak arka planda müzik dinlemenin keyfini sürüyorsunuz. Video kalitesini de dilediğinizce ayarlamanıza izin veriyor. Kaydırma hareketlerini de destekleyen YouTube istemcisi, resmi YouTube uygulaması gibi açık ve koyu tema seçeneği sunuyor.

Gözü yorgunluğunu azaltmak ve pili korumak için koyu tema seçeneği

Tüm video reklamları engelleme ve videoları arka planda veya Resim içinde Resim (Picture in Picture) oynatma

VLC, MX Player gibi video oynatıcılarda olduğu gibi parlaklık ve sesi kontrol etmenizi sağlayan kaydırma kontrolleri

TikTok videoları gibi videoların keyfini çıkarmanıza veya beğendiğiniz bir şarkıyı tekrar tekrar çalmanıza olanak tanıyan yeni otomatik tekrarlama özelliği

Eski cihazlar için codec seçeneklerini geçersiz kılma

Varsayılan video çözünürlüğünü istenilen düzeye (en yüksek veya en düşük) çekebilme

Otel reklamları, çoğu kullanıcı arayüzü reklamı, ürün reklamları, topluluk gönderileri, film satışı, Kovid-19 bilgilendirmeleri gibi küçük banner'lar, yorumlar, film ve dizi tanıtım videoları gibi videoyu bölen her şeyi kaldırma

YouTuber'ların videonun ortasında çıkan bir hizmet veya ürünün reklamını kaldırma

Girişler, kapanışlar, abone olmak için hatırlatıcılar gibi başka kategorileri de atlama

YouTube Vanced uygulamasına ilişkin kullanıcıların yaptığı aramalar;