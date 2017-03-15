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YouTube Yorumlarına Yeni Bir Soluk Geliyor

youtube android yorumlar

Google her zaman yaptığı gibi küçük sunucu değişikleri ile kullanıcı ara yüzlerinde değişlik yapmaya devam ediyor. Yapılan son güncelleme ile YouTube'un Android sürümünde, yorumların görüntülenmesi daha kolay hale geldi. 

Güncelleme olmaksızın yapılamn küçük sunucu değişiklikleri ile devreye alınan kimi yenilikler, Google servislerinin kalitesinin artması için kullanılıyor. Daha önce birçok başka Google hizmetinde gördüğümüz bu değişikliklerden bir yenisi de YouTube'un yorum bölümünde yapıldı. Android kullanıcılarının YouTube uygulaması aracılığıyla deneyimleyebileceği, bu değişiklikle birlikte artık yorumlar daha kolay görüntülenebilecek. 

Uygulamanın eski halinde yorumları görüntüleyebilmek için videonun küçülmesi ve sağ alta gitmesi gerekiyordu. Yapılan değişiklikle birlikte artık videolar yukarıda, daha büyük halde görüntülenebilecek. Bu hem yorumlarda dolaşmayı kolaylaştıracak hem de kullanım rahatlığı sağlayacak. 

Yapılan değişikliğin henüz test aşamasında olduğu kimi kullanıcılarda bu özellik görünürken, kimilerinde henüz hiç devreye girmediği de anlaşılıyor. Yapılacak bütün testlerin ardından da çok uzun süre geçmeden Android kullanıcılarının daha rahat arayüze kavuşacağı bekleniliyor. Yapılacak değişiklikten sonra yorumların yeni görüntüleme şekli aşağıdaki gibi olacak:

youtube yorumlar yenilik

İndir6.6 MB
YouTube Android
YouTube Android Android İçin Resmi YouTube Uygulaması

YouTube'un Çift Tıklama Özelliği Ortaya Çıktı

YouTube'da Her Gün Milyarlarca Saat Video İzleniyor

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Yazar: - 15.03.2017

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