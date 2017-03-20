AMD, LG ve Vizio'nun Grafik Patentlerini İhlal Ettiğini Açıkladı

AMD, grafik donanımında büyük bir payı olan (PC'lere ek olarak PS4 ve Xbox One için donanım geliştiren) birkaç şirketten biri ve ne kadar başarılı olduğunu söylemeye gerek yok. Bu başarılı ivmesini devam ettirmeye çalışan şirket, patent ihlallerine karşı da mücadele etmeye başlıyor. AMD, LG ve Vizio'nun da aralarında bulunduğu birkaç şirketin grafik patentlerini ihlal ettiğini açıkladı.

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, AMD'nin grafik patentlerini ihlal ettiği iddia edilen LG, MediaTek, Sigma Designs ve Vizio şirketlerini araştırmaya karar verdi. İddiaya göre, bu şirketlerin aygıtlarındaki (telefonlar, mobil işlemciler ve TV'ler dahil) görsel işlemler, AMD'nin grafik konseptleri üzerine kuruluyor. AMD ise bu ürünler için mahkemeden satış yasağı istiyor.

AnandTech'in haberine göre, AMD donanım şirketlerini hedef alarak somut ürünlerin önünü kesmek istiyor. Soruşturma hakkında henüz bir şey paylaşmayan AMD'nin ne tür adımlar atacağı bilinmezken, grafik patentlerini ihlal ettiği açıklanan şirketlerin kendini nasıl savunacağı da merak konusu. Teknoloji şirketleri patent ihlalleri konusunda taaruza geçmiş görünüyor.

Sizce bu işin sonu nereye varır?

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