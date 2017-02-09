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Android Wear 2.0'lı İlk Akıllı Saatler: LG Watch Sport ve Style

LG Watch Sport ve Style Tanıtıldı Manşet

Google’ın giyilebilir cihazlarına hayat veren Android Wear 2.0 işletim sistemli ilk akıllı saatler tanıtıldı. LG Watch Sport ve LG Watch Style adıyla karşımıza çıkan saatlerin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi haberimizde.

Android Wear 2.0'lı İlk Akıllı Saatler:

Daha fazla kişiselleştirilebilir saat yüzleri, geliştirilmiş Google Fit entegrasyonu, saate özel Google Play Mağazası, gelişmiş mesajlaşma, Google Asistan ve daha pek çok yenilikle birlikte gelen Android Wear 2.0’lı ilk akıllı saat modelleri resmi olarak görücüye çıktı. Google LG iş birliğiyle tasarlanan LG Watch Style ve LG Watch Sport, Android Wear 2.0 ile birlikte tanıtıldı.

LG Watch Style Özellikleri:

LG Watch Style, adından da tahmin edeceğiniz üzere daha çok klasik giyinmeyi tercih eden, sporla arası fazla olmayan kullanıcılara yönelik bir model. Önceki modellere kıyasla son derece kibar duran yuvarlatılmış hatlara sahip saatin gövdesi için gümüş, roze altın, titanyum renk seçenekleri mevcut. Kordon – kayış olarak ta deri ve silikon olmak üzere kolaylıkla takılıp çıkarılabilen seçenekler bulunmakta. Saatteki tek düğme döndürülebilir özellikte ve menüler arası geçiş, uygulama başlatma, Google Asistanı hızlıca aktif etme gibi fonksiyonlara sahip.

LG Watch Sport Özellikleri:

Android Wear’ın şimdiye kadarki en güçlü modeli olarak tanıtılan LG Watch Sport, tartışmasız büyük saat takmayı tercih edenlerin ilgisini çekecektir. Diğer modele kıyasla tabir yerindeyse canavar gibi durmasının bir nedeni var. Koşu ve antrenman esnasında kaydın doğru olarak alınabilmesi için GPS ve kalp atış hızı monitörü, temassız ödeme için NFC, saatin narin yapısından ödün verilmesine neden olmuş. Sport modelinde ayrıca biri Google Fit sağlık ve fitness takip uygulamasını diğeri Android Pay’i başlatan ekstra iki düğme daha bulunuyor. Spor modelin diğer bir artısı da hücresel bağlantıya sahip olması. Yani telefonunuz yanınızda olmasa dahi arama yapabilir, ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Son olarak saatin titanyum ve koyu mavi renk seçenekleri bulunuyor.

LG Watch Style ve Sport Çıkış Tarihi, Fiyatı:

LG Watch Style ve Sport’un resmi çıkış tarihi 10 Şubat. LG Watch Style, Best Buy ve Google Store üzerinden; LG Watch Sport, AT&T ve Verizon Wireless üzerinden satın alınabilecek. Saatin ilerleyen haftalarda 8 ülkede daha satışa çıkacağı Google tarafından resmi olarak açıklandı. LG Watch Sport'un fiyatı 380 dolar, LG Watch Style'ın da 249 dolar belirlenmiş.

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Yazar: - 09.02.2017

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