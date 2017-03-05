Anında Çeviri Yapan Kulaklıklar Duyuruldu

Mobil Dünya Kongresi kapsamında Waverly Labs, Pilot ismini verdiği anında çeviri yapabilen kulaklığını duyurdu. Kulaklık sayesinde karşınızdakinin söylediğini anında kendi dilinizde duyabilecek ve cevap verebileceksiniz.

Otostopçunun Galaksi Rehberi serisinin dehşetengiz yaratığı Babel Fish ya da Star Trek filmlerinde gördüğümüz Universal Translator gibi cihazlar, uzun yıllardır başka dilleri anında çevirebilen cihazlara ilgimizi arttırmıştı. Bugüne kadar birçok prototipini gördüğümüz cihazlardan biri olan Pilot, tüm bu cihazlar arasında piyasaya sürülen nadir çalışmalardan bir tanesi olmayı başardı.

Waverly Labs'in Mobil Dünya Kongresi 2017 kapsamında yaptığı bir sunumla ortaya çıkan bu kulaklıkların 249 dolar gibi bir fiyat etiketiyle piyasaya sunulacağı da açıklandı. İki farklı kulak içi kulaklık ve bir akıllı telefon uygulaması ile çalışan bu sistem, iki farklı dili konuşan kişilerin anlaşmasını sağlıyor. Bunun için kulaklıklar iki kişi arasında paylaşılıyor ve bu iki kişinin söyledikleri anında çevrilerek, karşıdaki kişiye onun dilinde aktarılıyor. Eğer konuşmacılardan bir tanesi kulaklığı takmayı istemezse, uygulama hoparlör yardımıyla çeviriyi karşıdaki kişiye ulaştırıyor.

Satın alımdan sonra uygulama erişim hakkı, kulaklıklar ve bir taşınaiblir şarj aleti ile birlikte gelen Pilot, şimdilik sadece İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Portekizce ve İspanyolca dilleri için destek veriyor. Fakat geliştirici şirket, yakın zamanda yapacakları güncellemeler ile sisteme yeni dilleri eklemek istediklerini de söylüyor.

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