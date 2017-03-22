ASELSAN, Türkiye'nin İlk Ticari Çiplerini Üretecek

Türkiye'nin ticari anlamdaki ilk çip fabrikası, ilk üretimini ASELSAN için yapacak.

Geçen yıl faaliyet göstermeye başlayan ve Bilkent Üniversitesi ve Aselsan'ın ortaklığı ile kurulan ileri teknoloji ürünlerinin üretildiği fabrika, ilk çip üretimini ASELSAN için yapacak. 30 milyon dolara yakın bir yatırımla kurulan ASELSAN - Bilkent Mikro Nano Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş., AB Mikro Nano olarak da tanınıyor.