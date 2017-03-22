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ASELSAN, Türkiye'nin İlk Ticari Çiplerini Üretecek

ASELSAN, Türkiye'nin İlk Ticari Çiplerini Üretecek

Türkiye'nin ticari anlamdaki ilk çip fabrikası, ilk üretimini ASELSAN için yapacak.

Geçen yıl faaliyet göstermeye başlayan ve Bilkent Üniversitesi ve Aselsan'ın ortaklığı ile kurulan ileri teknoloji ürünlerinin üretildiği fabrika, ilk çip üretimini ASELSAN için yapacak. 30 milyon dolara yakın bir yatırımla kurulan ASELSAN - Bilkent Mikro Nano Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş., AB Mikro Nano olarak da tanınıyor.

AB Mikro Nano kompleksinde, yarı-iletken ve benzeri teknolojik malzemeleri içeren mikro ve nano boyutlu aygıtların üretiminin gerçekleştirilmesi hedefleniyordu.

AB Mikro Nano ne üretecek?

 Türkiye, bu tesislerde üretilecek galyum nitrat bazlı çiplerle; savunma radarları, uzay teknolojileri, elektronik savaş, güç elektroniği, uzay teknolojileri, enerji ağları, elektrikli araba, havacılık, yüksek hızlı tren ve 5G cep telefonu sistemleri gibi yüksek teknolojiler üretebilen gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabilecek. Bu teknolojilerin geliştirilmesiyle beraber ülkenin dışa bağımlılığı azalacak ve önümüzdeki yıllar içinde ekonomik getirileri de Türkiye'ye önemli katkı sağlayacak.

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Yazar: - 22.03.2017

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