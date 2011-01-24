AVG AntiVirus Free2017
Tamamen Ücretsiz Olarak Sunulan Güvenilir Bir Antivirüs Programı
AVG AntiVirus Free Artı Yönleri
- + Masaüstü aracı
- + Sosyal ağ koruması
- + Sık ve otomatik güncelleme
- + Arkaplanda sessizce çalışıyor
AVG AntiVirus Free Eksi Yönleri
- - Profesyonel versiyondaki tüm özellikler yok
AVG AntiVirus Free daha az yer kaplayan ve bellek kullanımını bir önceki sürüme oranla azaltan yeni sürümüyle karşımızda. Daha hızlı tarama iddiasını daha iyi bir performansla birleştiren yazılım, 2017 sürümüyle birlikte arayüz tasarımında önemli değişikliklerle birlikte karşımıza çıkıyor. Program sahte antivirüs yazılımlarını tanıma konusunda geliştirilmiş.
Özellikle sadece internette gezen ve sosyal ağ servislerini kullanan kişilere uygun olan AVG AntiVirus Free, uzun yıllardır bu sektörde öncü antivirüs uygulamaları arasında yerini koruyor. Güçlü ve sürekli güncellenen yapısı ile tam bir koruma sağlayan bu program dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından kullanılmaktadır. AVG AntiVirus Free bulut bilişim ve topluluk koruma ağından beslenen düzenli güncellemelerle yeni tehditlere karşı hep tetikte.
Virüs veritabanı güncellemeleri ile her zaman en güncel tehditlere karşı hazır durumda bulunan AVG AntiVirus Free yüksek derecede koruma sağlıyor. Yerleşik koruma kalkanı, casus yazılımlara karşı anti-spyware özelliği, e-posta tarayıcı, güvenlik eklentileri, istek üzerine veya otomatik tarama ve testler gibi seçenekler ile mümkün olan en üst düzey korumayı sizlere ücretsiz sunan bu yazılım bilgisayarınızın performansında da hiçbir yavaşlamaya sebep olmadan verimli bir şekilde çalışabiliyor.
AVG Antivirus Özellikleri:
- Ödüllü virüs temizleme ve önleme sistemi
- Daha hızlı ve akıllı tarama
- Gelişmiş gizlilik denetimleri
- Virüs, tehdit ve zararlı yazılımları tespit edip durdurur
- Güvenli olmayan bağlantıları ve dosyaları durdurur
- Ücretsiz mobil koruma
- Casusluğu ve veri hırsızlığını önler
- Silinen dosyalarınızdan geriye hiçbir iz bırakmaz
- Gizli dosyalarınızın güvende kalmasına yardımcı olur
- Bilgisayarın hızlı çalışmasına yardımcı olur
- Kolay uygulanabilir tavsiye ve uyarılar
Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.
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AVG AntiVirus Free için ömer çakır dedi ki;
çok güzel oyunlarım kasıyodu şimdi hıp hızlı çok memnunum herkeze tavsiye ederim
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5- AVG AntiVirus Free için ANTIVIRUS dedi ki;
CCleaner ile AVG iyi çalışıyor. AVG'nin temizleyicisi paralı. Sadece 30 günlük deneme sürümü var.Artı Yönleri: Bilgisayarı kasmıyor.
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5- AVG AntiVirus Free için Efe Çelikcan dedi ki;
çok güzel pc 'deki 2.54GB TEMİZLEDİ!Artı Yönleri: 2GB TEMİZLEDİ Eksi Yönleri: YOK
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5- AVG AntiVirus Free 2015 Build 6140 için hayri gulec dedi ki;
AVG çok süper antrivirüs dünyanın engüzel antri virüslerden birisiArtı Yönleri: çok güzel virüs bulucu temizliyici ve hızlandır Eksi Yönleri: virüs bulmayan az virüs bulan trojan silemeyen antrivirüsdü
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5- AVG AntiVirus Free 2015 Build 5315a8160 için mehmet1232121 dedi ki;
çok süper benim için kullanın harika bir uygulama :)
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- Geçen Hafta / Toplam:
- 483 / 3,923,274
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- AVG Technologies
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