Tamamen Ücretsiz Olarak Sunulan Güvenilir Bir Antivirüs Programı

AVG AntiVirus Free daha az yer kaplayan ve bellek kullanımını bir önceki sürüme oranla azaltan yeni sürümüyle karşımızda. Daha hızlı tarama iddiasını daha iyi bir performansla birleştiren yazılım, 2017 sürümüyle birlikte arayüz tasarımında önemli değişikliklerle birlikte karşımıza çıkıyor. Program sahte antivirüs yazılımlarını tanıma konusunda geliştirilmiş.



Özellikle sadece internette gezen ve sosyal ağ servislerini kullanan kişilere uygun olan AVG AntiVirus Free, uzun yıllardır bu sektörde öncü antivirüs uygulamaları arasında yerini koruyor. Güçlü ve sürekli güncellenen yapısı ile tam bir koruma sağlayan bu program dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından kullanılmaktadır. AVG AntiVirus Free bulut bilişim ve topluluk koruma ağından beslenen düzenli güncellemelerle yeni tehditlere karşı hep tetikte.

Virüs veritabanı güncellemeleri ile her zaman en güncel tehditlere karşı hazır durumda bulunan AVG AntiVirus Free yüksek derecede koruma sağlıyor. Yerleşik koruma kalkanı, casus yazılımlara karşı anti-spyware özelliği, e-posta tarayıcı, güvenlik eklentileri, istek üzerine veya otomatik tarama ve testler gibi seçenekler ile mümkün olan en üst düzey korumayı sizlere ücretsiz sunan bu yazılım bilgisayarınızın performansında da hiçbir yavaşlamaya sebep olmadan verimli bir şekilde çalışabiliyor.

AVG Antivirus Özellikleri:

Ödüllü virüs temizleme ve önleme sistemi

Daha hızlı ve akıllı tarama

Gelişmiş gizlilik denetimleri

Virüs, tehdit ve zararlı yazılımları tespit edip durdurur

Güvenli olmayan bağlantıları ve dosyaları durdurur

Ücretsiz mobil koruma

Casusluğu ve veri hırsızlığını önler

Silinen dosyalarınızdan geriye hiçbir iz bırakmaz

Gizli dosyalarınızın güvende kalmasına yardımcı olur

Bilgisayarın hızlı çalışmasına yardımcı olur

Kolay uygulanabilir tavsiye ve uyarılar

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.