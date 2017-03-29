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Beklenen Gün Geldi, Samsung Galaxy S8 Tanıtımını Canlı İzleyin

Beklenen Gün Geldi Samsung Galaxy S8 Serisi Bugün Tanıtılıyor

Samsung'un hakkında çok yazılıp çizilen, tanıtımına saatler kala hala dedikoduları yapılan amiral gemisi Galaxy S8, bugün TSİ 17:30 da tanıtılacak. İnternetten bu tanıtımı izlemek mümkün olabilecek.

S8, kutudan ilk çıktığında Android 7.1 ile çalışacak ve kaportasının altında satıldığı bölgeye göre Snapdragon 835 ya da Exynos 8895 taşıyacak. Samsung Galaxy S8'ler 4GB RAM taşıyacaklar, ancak cihazın Çin’de çıkacak modelleri 6GB RAM opsiyonu taşıyor olacaklar. Ancak bu da söylentiden ibaret olabilir. 64GB dahili depolama alanına sahip olan telefonlarda microSD kart desteğini de yer verildi. S8’in bataryası 3000 mAh’lik bir kapasiteye sahip, S8+’ın bataryası ise 3500mAh kapasiteyle geliyor.

Galaxy S8'ler için 3 ay boyunca koşulsuz iade imkanı sunulacağı daha önce çeşitli kaynaklarda yer almıştı. Ancak bu, Samsung tarafından kesin olarak doğrulanmamıştı. Samsung her ülke için Galaxy S8'leri ayrı ayrı fiyatlandıracak söylentileri de bir netlik kazanmadı.

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus AnTuTu Raporları Yayınlandı

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus'ın Tüm Ayrıntıları Ortaya Çıktı

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Yazar: - 29.03.2017

Beklenen Gün Geldi, Samsung Galaxy S8 Tanıtımını Canlı İzleyin İçin Yorum Yaz

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