Dünyanın İlk Sürücüsüz Araba Yarışı Hüsranla Sonuçlandı

"Sürücüye ne ihtiyaç, onsuzda yarışır bu araç" mottosu ile düzenlenen dünyanın ilk sürücüsüz araç yarışı Roborace, kazayla noktalandı.

2015 yılından bu yana sürücüsüz araç yarışları konuşuluyordu. Bu yarışlara özel pistler tasarlanıp yapımına başlanmışken ilk yarışta yaşananlar bu konuda kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Oysa bir süredir tartışılan bu durum ve elektrikli otomobillerin günlük kullanımda yaygınlaşması, 2014 yılında Formula E‘nin doğuşuna da vesile olmuştu. Tıpkı Formula E'de olduğu gibi sürücüsüz araçlar için oluşturulmaya başlanan Roborace'de elektrikli ve sürücüsüz araçların yarıştığı bir müsabaka.

Bu organizasyon kapsamında yapılan ilk test yarışı geçtiğimiz gün Formula E için hazırlanmış olan Buenos Aires ePrix pistinde yapıldı. Bir test yarışı olduğu için pistte sadece iki araba yarıştı. Yarış esnasında DevBots olarak isimlendirilen bu araçlar bazı noktalarda saate 180 kilometreyi aşabilmeyi de başardılar. Ancak yarış esnasında virajı sert bir şekilde alan bir araç kontrolünü kaybederek kaza geçirdi. Bu kaza sürücüsüz otomobil yarışlarında sistemlerin geliştirilmesi ve güvenilirliği konusunda önemli sorular barındırıyor. Ancak bu bir test yarışıydı ve zaten böyle bir sonuç olasılıklar dahilindeydi. Organizasyon yetkilileri araçların geliştirme sürecinin halen devam ettiğini ve yarışa tamamen hazır olmadıklarını önemle hatırlatıyor.

Yarışa davetsiz misafirlerde oldukça ilgi gösterdiler ancak oldukça temkinliydiler.