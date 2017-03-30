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Düşünce Gücü ile Felci Yendi!

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Amerika’da yaşayan 53 yaşındaki Bill Kochevar, bisikletiyle bir kamyonun altında kalmış ve boynundan aşağısında tamamen felç oluşmuş.

Felçli hastalara ilaç olacak yenilik ise ABD’nin Ohio eyaletinde bulunan Case Western Reserve Üniversitesi’nde geliştirildi. Bu deneysel teknoloji ile dünyada ilk defa felçli bir insan düşünce yoluyla kolunu tekrardan kullanabildi. Bill Kochevar sekiz yıl sonra ilk kez bu teknoloji sayesinde artık kendi kendini besleyebiliyor.

Peki Düşünce ile Bunu Nasıl Yapıyor?

Beyindeki motor kortekse yerleştirilen elektronik implant ile beyinden gelen sinyaller toplanıp bir bilgisayarda çözülüyor. Bunun sonrasında kola yerleştirilen sensörler sayesinde kasların harekete geçirilmesi sağlanıyor.

Guardian gazetesine açıklamalarda bulunan Kochevar, “Ne istediğimi düşünmem yeterli, sistem benim için bunu gerçekleştiriyor” dedi. Çalışma henüz tam olarak hayata geçmese de ilerleyen yıllarda standart haline gelecek gibi görünüyor. Araştırmayı yürüten ekipte bulunan Dr. Bolu Ajiboye, Nöroprotej işlemi geliştikçe felçli hastaların kollarını çok daha isabetli kontrol edebileceğini ve eksik kalan işlevlerini tamamen kullanabileceklerini söyledi.

Çalışmayı diğer çalışmalardan ayıran en önemli konu ise önceki çalışmalar gibi elektronik uyarı ile kasları çalıştırmak yerine tamamen düşünce ile kolunu hareket ettirebiliyor olması.

Düşünce Okuyan Elektrikli Araba Geliştiriliyor

Düşünceleri Yazıya Döken Uygulama Geliyor

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Yazar: - 30.03.2017

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