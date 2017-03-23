Elektrikli Uçaklar Yakında Londra-Paris Arası Uçacaklar

Silikon Vadisi'nde kurulan yeni bir girişim, önümüzdeki 10 yıl içerisinde en az 150 yolcu kapasiteli, tümüyle elektrik gücüyle çalışan uçakları hizmete almayı ve Londra-Paris arasında ticari uçuşlar yapmayı planlıyor.

Wright Electric isimli şirket, fosil yakıtları havacılık sektöründen arındırarak, çok daha ucuz uçuşlar düzenlemeyi planladığını açıkladı. Günümüzdeki teknolojik gelişme hızından hareketle 2037 yılında elektrikli motorların ve bataryalarının gelişeceğini ön gören şirket, bu yıla geldiğimizde tüm kısa mesafeli uçuşların elektrik motorlar yardımıyla yapılabileceğinin de altını çizdi.

Önümüzdeki 10 yıl içerisinde hizmete almayı planladıkları 150 yolcu kapasiteli elektrikli uçaklarının 482 km uzaklığa seyehat edebilecek kapasiteye geleceğini söyleyen şirket yetkilileri, günümüzde 26 milyar dolarlık pazar payına sahip kısa mesafeli uçuşlardan pay alabileceklerini de belirttiler. Henüz elektrikli uçak üretimine başlamayan şirketin, Airbus gibi havacılık sektöründe lider olan ve halihazırda kendi elektrikli motorları üzerinde çalışan büyük şirketlerle rekabete girebileceği de söylendi.

E-Fan ismiyle anılan ve iki kişilik yolcu kapasitesi olan Airbus yapımı elektrikli uçak, 2014 yılında geliştirilmeye başlanmıştı. Henüz prototip aşamasında olan bu uçağın yeterli mesafelere uçabilmesinin ardından, Airbus'ın 80 yolcu kapasiteli uçaklar için çalışacağı da daha önce öğrenilmişti.

Wright Electric, ilk olarak Y Combinator çatısı altında 21 Mart tarihinde ortaya çıktı. Airbnb ve Dropbox gibi şirketlerden yatırımlar da alan Wright Electric'in ilk testlerinde sağlayacağı başarının ardından daha büyük yatırımlar çekeceği de düşünülüyor.

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