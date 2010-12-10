Firefox51.0 (Windows)
Gelişmiş Özellikleriyle Dikkat Çeken Firefox Kullanıcılara İnternette Hızlı Gezinme Şansı Tanıyor
Firefox, internet kullanıcılarının web üzerinde özgürce ve hızlıca dolaşmalarına olanak sağlamak için Mozilla tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu bir internet tarayıcısıdır. Kullanıcılara tamamen ücretsiz olarak sunulan Mozilla Firefox, son aldığı güncellemelerle birlikte; hız, güvenlik ve senkronizasyon konusunda Google Chrome, Opera ve Microsoft Edge gibi rakiplerine karşı oldukça iddialı konuma geldi.
Basit ve kolay kullanılabilir arayüzü sayesinde internet kullanıcılarının beğenisini kazanmayı başaran internet tarayıcısı, sahip olduğu ekstra güvenlik ve gizlilik seçenekleri sayesinde de kullanıcıların kendilerini güvende hissetmelerine olanak sağlıyor. Açık kaynak kodlu bir yazılım olması nedeniyle geliştiricilerin de dikkatini çeken Firefox, her yeni güncellemeyle birlikte kullanıcı ihtiyaçlarına yeni çözümler getirmektedir.
Gereksiz araç çubuklarından arındırılan Firefox, diğer rakipleri tarafından kabul görmüş olan sekmeli tarayıcı yapısını ilk kez kullanan internet tarayıcı olarak da birçok kullanıcının gönlünde taht kurmuştur. Tüm özelleştirme seçeneklerini kolayca ulaşılabilir tek bir menü altında bir araya getiren tarayıcı, böylelikle tüm kullanıcılarının ihtiyaç duyabileceği ayarları kolayca düzenlemesine olanak sağlamaktadır.
Sahip olduğu JavaScript motoru ile sayfa açılış hızı konusunda diğer tarayıcılara göre bir adım önde olan internet tarayıcısı, Direct2D ve Direct3D grafik sistemlerini de kullanarak karışık web içeriklerini ve videoları oynatma konusunda yüksek performs göstermektedir.
İnternette anonim olarak gezmek ve arkasında herhangi bir iz bırakmak istemeyen kullanıcılar için geliştirilen gizli pencere veya gizle sekme özelliğini ilk kez kullanan Firefox, bu alanda da birçok rakibinin önüne geçmeyi başarmış ve onlara örnek teşkil etmiştir. Aynı zamanda sahip olduğu kimlik hırsızlığına karşı koruma teknolojisi, antivirüs ve zararlı yazılım entegrasyonu, içerik güvenliği gibi özelliklerle de internet kullanıcılarını koruma altına alan tarayıcı, söz konusu güvenlik olduğu zaman kendi sınıfının en iyileri arasındadır.
Hem masaüstü hem de mobil cihazlar üzerinde kullanıcılarla buluşan internet tarayıcısı, sahip olduğu gelişmiş senkronizasyon özellikleri sayesinde hem evde, hem işte hem de yolda ihtiyacınız olan tüm verilerinize kolayca ulaşmanıza ve çalışmalarınıza her zaman kaldığınız yerden devam etmenize olanak sağlar. Ayrıca eklenti ve tema desteğini de sizlerin beğenisine sunan tarayıcıyı istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.
Sonuç olarak kullanmakta olduğunuz internet tarayıcısına alternatif olabilecek ücretsiz, güvenilir, hızlı ve güçlü bir tarayıcıta ihtiyaç duyuyorsanız Firefox'u mutlaka denemelisiniz.
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Firefox 47.0.1 için Av. Yılmaz BAYRAK dedi ki;
1992 den bu yana bilgisayarlarla uğraşıyorum.
10 yıl oldu, bir program Tamindir sitesinde yoksa, o programı indirmem!
Bir program Tamindir sitesinde var ise, benzerleri ile kıyaslar, açıklamaları inceler, farklı sitelerdeki değerlendirmelerden de var ise 3-4 tanesini gözden geçirerek - lerini + larını tartar, seçim yapar sonra indiririm...
Ve hiç sorun yaşamadım.
Teşekkürler Sayın Caner BAYRAKTAR, teşekkürler Tamindir.
Av.Yılmaz BAYRAK
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Firefox 47.0 için Ziyaretçi dedi ki;
En iyi tarayıcı hangisi ?
1-Mozilla Firefox
2-Opera
NOT : İleride Firefox ve Opera'yı geçebilecek tek tarayıcı ise Vivaldi'yi görüyorum.
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Firefox 45.0.2 için Ziyaretçi dedi ki;
arkadaşlar mozilla firefoxu nasıl türkçeye çevirebilirim acaba?
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5- Firefox 45.0.2 için Mustafa Akça dedi ki;
Tamindir Türkiyenin En İyi Program Sitesidir,Güvenilirdir,Virüs Ve Keyloggerlı Programlar Paylaşmaz!Tamindir Bir Harika Dostum! :)
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5- Firefox 45.0.1 için ertan dedi ki;
Kasma yaparsa antivirüs programından olabilir uyumlu olması gerekir. Eklenti çok ise o da olabilr ama benim kullandığım en iyi tarayıcı.Artı Yönleri: Hepsi Eksi Yönleri: Yok
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- Geçen Hafta / Toplam:
- 1,592 / 7,166,151
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Mozilla
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