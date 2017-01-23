Hugo Barra Xiaomi'den Ayrıldı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, şirketin Uluslararası Genel Başkan Yardımcısı olan Hugo Barra'nın istifa ettiğini duyurdu. Google'dan ayrıldıktan sonra Xiaomi'ye transfer olan ve yaklaşık 4 yılın ardından birçok başarıya imza atan isim, Silikon Vadisi'nde yeni maceralara atılmak istediğini belirtti.

Xiaomi kurucusu Bin Lin, şirketin Kıdemli Başkan Yardımcısı Xiang Wang'ın Hugo Barra'nın yerine getirildiğini açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Lin, "2017 için iddialı bir bir genişleme planımız var ve Xiang'ın liderliğinde küresel ticaret hacmimizi daha üst seviyelere çıkarma konusunda iddialıyız" dedi.

Android'de beş yıl ürün yönetiminin başkan yardımcısı olarak görev yaptığı Google'dan ayrılan Barra, oldukça iyi bir büyüme yaşayan ve bir zamanlar 45 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşan, henüz 6 yıllık bir şirket olan Xiaomi'de çalışmaya başlamıştı. Xiaomi'nin ürün portföyünü ve iş çevresini genişletmesine yardımcı olan Barra, şimdi Barra olduğu topraklara geri dönmek istiyor.

2013 yılında Xiaomi'ye katıldıktan sonra Barra, Xiaomi'nin Çin'den Hindistan, Singapur, Malezya, Endonezya, Rusya, Meksika ve Polonya gibi ülkelerde büyümesine katkı sağladı. ABD'ye de genişleme planları bulunuyordu, ancak şirket piyasada iyi bir konumda olmasına rağmen hayata geçirmedi. Bin Lin, "Hugo'yu Pekin'de çok daha uzun süre görmek isterdik, fakat kişisel zorluklarını anlıyor ve gelecekteki çalışmalarında başarılar diliyoruz. Xiaomi'nin danışmanı olarak yeni işlerde onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum" diyor. Bu da Barra'nın ayrılış nedenini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor.

Bakalım Hugo Barra'yı başka hangi rollerde göreceğiz. Sizce Xiaomi Barra'nın ayrılışından çok etkilenir mi?

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