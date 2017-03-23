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IEEE Türkiye Computer Society Kongresi (CSCON'17) Yarın Başlıyor

CSCON'17

Dünyanın en büyük mühendislik topluluğu IEEE, Türkiye'deki büyük etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. IEEE Türkiye Computer Society Kongresi (CSCON'17), IEEE Türkiye Computer Society öğrenci oluşumu tarafından IEEE Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Kolu iş birliğiyle 24-25-26 Mart tarihlerinde hayata geçiriliyor.

CSCON'17, ülkenin dört bir yanındaki bilişim sektörüne ilgi duyan genç mühendis adaylarını bir araya getirip bilişim alanındaki yeteneklerini ve deneyimlerini arttırmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Öğrenciler tarafından öğrenciler için düzenlenen etkinliğe katılım tamamen ücretsiz.

İlk kez düzenlenecek ve 24-25-26 Mart'ta Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek CSCON'17, ülkenin en büyük bilişim etkinlikleri arasına girmeyi hedefliyor. Kongrenin ilk gününde alanında uzman isimler konferansta kendi deneyimlerini anlatacak, diğer iki günde ise 10 farklı konuda 10 farklı derslikte alanında uzman eğitmenlerce eğitimler verilecek.

CSCON'17 Etkinlik Programı

24 Mart - Konferanslar

  • 10.00-10.45 - Erkut Erkinci - Hugo Boss IT Müdürü - Endüstri 4.0
  • 11.00-11.45 - Deniz Köylü - Ericsson İş Geliştirme Direktörü - Mobil Teknolojilerin Evrimi
  • 12.00 - 13.00 - Okan ALPER - Linovi CEO - Bir Dinozorun Söylenmeleri
  • 13.00 - 14.00 - Öğle Arası
  • 14.00 - 14.45 - Alev AKKOYUNLU - Eset Genel Müdür Yardımcısı - Dijital Dünyada Güvenlik
  • 15.00 - 15.45 - Filmler ve Filimler
  • 16.00 - 17.00 - Türkiye'de Oyun Sektörü Paneli

25-26 Mart - Eğitimler

  • Python I (Yeni Başlayanlar için Python)
  • Python II (İleri Seviye Python)
  • PHP ile Web Geliştirme
  • Swift ile iOS Uygulama Geliştirme
  • Tersine Mühendislik
  • Linux'a Giriş
  • Arduino'ya Giriş
  • Android'e Giriş
  • Siber Güvenlik
  • Microsoft Teknolojileri (Azure - Xamarin)

Tamindir olarak bizim de Medya Sponsoru olarak destek verdiğimiz bu etkinlikle ilgili CSCON'17 internet sitesini ziyaret ederek daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Eğitimlere katılmak için önceden başvuru yapmanız gerektiğini de söylemeden geçmeyelim.

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Yazar: - 23.03.2017

IEEE Türkiye Computer Society Kongresi (CSCON'17) Yarın Başlıyor İçin Yorum Yaz

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