IEEE Türkiye Computer Society Kongresi (CSCON'17) Yarın Başlıyor

Dünyanın en büyük mühendislik topluluğu IEEE, Türkiye'deki büyük etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. IEEE Türkiye Computer Society Kongresi (CSCON'17), IEEE Türkiye Computer Society öğrenci oluşumu tarafından IEEE Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Kolu iş birliğiyle 24-25-26 Mart tarihlerinde hayata geçiriliyor.

CSCON'17, ülkenin dört bir yanındaki bilişim sektörüne ilgi duyan genç mühendis adaylarını bir araya getirip bilişim alanındaki yeteneklerini ve deneyimlerini arttırmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Öğrenciler tarafından öğrenciler için düzenlenen etkinliğe katılım tamamen ücretsiz.

İlk kez düzenlenecek ve 24-25-26 Mart'ta Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek CSCON'17, ülkenin en büyük bilişim etkinlikleri arasına girmeyi hedefliyor. Kongrenin ilk gününde alanında uzman isimler konferansta kendi deneyimlerini anlatacak, diğer iki günde ise 10 farklı konuda 10 farklı derslikte alanında uzman eğitmenlerce eğitimler verilecek.

CSCON'17 Etkinlik Programı

24 Mart - Konferanslar

10.00-10.45 - Erkut Erkinci - Hugo Boss IT Müdürü - Endüstri 4.0

11.00-11.45 - Deniz Köylü - Ericsson İş Geliştirme Direktörü - Mobil Teknolojilerin Evrimi

12.00 - 13.00 - Okan ALPER - Linovi CEO - Bir Dinozorun Söylenmeleri

13.00 - 14.00 - Öğle Arası

14.00 - 14.45 - Alev AKKOYUNLU - Eset Genel Müdür Yardımcısı - Dijital Dünyada Güvenlik

15.00 - 15.45 - Filmler ve Filimler

16.00 - 17.00 - Türkiye'de Oyun Sektörü Paneli

25-26 Mart - Eğitimler

Python I (Yeni Başlayanlar için Python)

Python II (İleri Seviye Python)

PHP ile Web Geliştirme

Swift ile iOS Uygulama Geliştirme

Tersine Mühendislik

Linux'a Giriş

Arduino'ya Giriş

Android'e Giriş

Siber Güvenlik

Microsoft Teknolojileri (Azure - Xamarin)

Tamindir olarak bizim de Medya Sponsoru olarak destek verdiğimiz bu etkinlikle ilgili CSCON'17 internet sitesini ziyaret ederek daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Eğitimlere katılmak için önceden başvuru yapmanız gerektiğini de söylemeden geçmeyelim.

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