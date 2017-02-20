İlk Yerli Uyduyu İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrencileri Yapacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi, ilk yerli uydu için çalışmalara başlayacağını duyurdu. İzmir, Güzelbahçe’de kurulacak yeni kampüsünde, 19 bin metrekarelik alanı bu çalışmalara ayıracak olan üniversite, yerli uzay aracı ve uydu üretecek mühendisler yetiştirilecek.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin, geçen sene kurulan Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü ile önümüzdeki 10 sene içerisinde yerli uydu üretip, atmosfere fırlatacak düzeye gelmeyi hedeflediklerini açıkladı. Yüzde 100 İngilizce eğitim veren bölüme, 30 öğrenci tam burslu olarak kabul edildi. Bu öğrencilerin 6’sı bölüme geçmeyi hak etti ve temel mühendislik eğitimi ile uzay mühendisliğine giriş gibi derslerle eğitime başladı.

Söz konusu bölümün, üniversitenin gelecek vizyonu için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Dekan Şahin, "Bu alanda yeni gelişmelerden geri kalmamak adına bu bölümü açtık." şeklinde konuştu. Şahin ayrıca, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nün ardından gelecek vaat eden ve uzay alanında desteğinin önemli olduğuna inandıkları, Mekatronik Mühendisliği bölümüne de yatırım yapacaklarını açıkladı.

Yerli Uydu Yaratıcılarına Üniversiteden Tam Destek

Şu an sadece birkaç üniversite ve TÜBİTAK’ın ilgilendiği konuyla ilgili, "Kendi uçağımızı, kendi helikopterimizi yapalım diyoruz. Peki, nNeden kendi uzay aracımızı, kendi uydumuzu da yapmayalım? Bir kısmını biz yapıyoruz, bir kısmını başkasına yaptırıyoruz, Fransız Guyanası’ndan fırlattırıyoruz." şeklinde konuşan Şahin, Türkiye’nin konuyla ilgili çok geride olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Şahin, 30 Nisan’da Mekatronik Mühendisliği ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği öğrencileriyle birlikte NASA’ya ziyaret düzenleyeceklerini açıkladı. Avrupa Uzay Ajansı’nı ve Türkiye’deki havacılık uzay fabrikalarını da rotalarına eklediklerini aktaran Şahin, "Öğrencileri, hem astronotlarla, hem de yeni teknolojilerle buluşturarak gelecekte ulaşabilecekleri noktayı göstermeyi hedefliyoruz.” dedi.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nde, eski NASA çalışanı Yrd. Doç. Dr. Fabrizio Pinto da fizik derleri veriyor. Astrofizik ve uçuş konularında da ders verecek öğretim görevlisi, "Üniversitenin mütevelli heyeti başkanı Ekrem Demirtaş’ın 10 yıl içindeki amacı uzaya uydu göndermek. Bu konudaki isteklerini öğrenince NASA’daki tecrübelerimi hizmete sunmak için geldim" dedi.

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