Minecraft: Pocket Edition(Android)
Minecraft Pocket Edition ile Birlikte Minecraft Keyfi Artık Akıllı Telefonlarınızda.
Minecraft evrenini Android akıllı telefonlar ve tabletler üzerine taşıyan Minecraft Pocket Edition, yaratıcılığını konuşturmak isteyen oyuncuları mobil platformlar üzerine davet eden bir şehir kurma ve hayatta kalma oyunu olarak dikkat çekiyor.
Hem gençlerin hem de yetişkinlerin sevgilisi olan Minecraft, oyunculara sunduğu açık dünya ve sınırsız özgürlük sayesinde dünya üzerindeki en popüler oyunlardan bir tanesi olmayı başarmıştır. Sahip olduğu popüleritenin ardından Microsoft tarafından satın alınan oyun, okullarda öğrenciler için hazırlanan özel sürümü ile eğitime de destek olmaktadır.
Minecraft Pocket Edition her ne kadar ücretsiz olmasa da uygun fiyatıyla mobil cihazlar üzerinde oynayabileceğiniz ve satın alınabilecek en keyifli oyunlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Minecraft PC sürümü üzerinde yer alan her türlü özelliği akıllı telefonlarınızda sizlere sunan oyun, bu sayede mobil platforma aktarılan oyunlar arasında da özel bir yere sahip.
Minecraft'ın oyun dünyası üzerinde topladığınız madenler yardımıyla kendi eşyalarınızı ve binalarınızı yapmaya çalışırken bir yandan da size musallat olan yaratıklarla mücadele etmenin yollarını aradığınız Minecraft Pocket Edition ile hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacaksınız.
Hayatta kalma unsurlarını da içerisinde barındıran oyun ile isterseniz arkadaşlarınızla birlikte dünya harikalarını yeniden kendi oyun dünyanız içerisinde inşa edebilirsiniz. Eğer daha önce Minecraft oynamadıysanız, oyunun bağımlılık yapabileceğini şimdiden belirtmekte fayda var.
Bilgisayar başında olmadığınız zamanlarda bile Minecraft evreninde yerinizi almak istiyorsanız, Minecraft Pocket Edition full sürüm tam size göre. Oyunu satın aldıktan sonra Minecraft Pocket Edition APK dosyasını indirerek oyunu oynamaya başlayabilirsiniz.
-
Minecraft: Pocket Edition için Talha çelik dedi ki;
Süper beş yıldızlı oyun ☺☺☺☺☺
-
Minecraft: Pocket Edition için Nehir Vural dedi ki;
Paralı indiremedim :( hemen play storu açıyor ordada paralı 199 tl mi neymiş:(:(:( bir türlü bulamadım ne yapacağımı çaresiz kaldım
-
Minecraft: Pocket Edition için Nisanur Doğan dedi ki;
Hayır arkadaşlar paralı deil ben ya buradan indiriyom hep yada cepten indir.Com dan
-
Cevap yazan: mustafaemre aydoğmuşbben kodu bilmiyorum kod ne23 Ocak 2016 Cumartesi - 11:51:39 - Şikayet Et
-
-
Minecraft: Pocket Edition 0.7.5 için Ad Soyadahmet akayay dedi ki;
paralımı oyun çok güzel ama paraımı bilmem
-
Minecraft: Pocket Edition için zombi dedi ki;
google play benden kod istiyo ne yapacam koduda bilmiyom
- Lisans:
- Ücretli
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 542 / 296,711
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Üretici:
- Mojang
Strateji Popülerleri
- Clash of ClansAndroid için Strateji Oyunu
- Minecraft: Pocket EditionAndroid için Minecraft Oyunu
- Plants vs. Zombies 2Android için Plants vs. Zombies 2 Oyunu
- Boom BeachAndroid İçin Strateji Oyunu
- Clash of KingsAndroid için Strateji Oyunu
Minecraft: Pocket Edition Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- TubidyMüzik Dinleme
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı