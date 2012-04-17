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Minecraft: Pocket Edition
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Minecraft: Pocket Edition

(Android)
Minecraft: Pocket Edition İndir Hemen İndir

6.33 MB
Editör Puanı: 5/5
5

3 Kullanıcı: 4/5

4
Minecraft: Pocket Edition
Minecraft: Pocket Edition
Minecraft: Pocket Edition
Minecraft: Pocket Edition
Minecraft: Pocket Edition
Minecraft: Pocket Edition
Minecraft: Pocket Edition

Minecraft Pocket Edition ile Birlikte Minecraft Keyfi Artık Akıllı Telefonlarınızda.

Can Çevrim Son güncelleme 2 saat önce

Minecraft evrenini Android akıllı telefonlar ve tabletler üzerine taşıyan Minecraft Pocket Edition, yaratıcılığını konuşturmak isteyen oyuncuları mobil platformlar üzerine davet eden bir şehir kurma ve hayatta kalma oyunu olarak dikkat çekiyor.

Hem gençlerin hem de yetişkinlerin sevgilisi olan Minecraft, oyunculara sunduğu açık dünya ve sınırsız özgürlük sayesinde dünya üzerindeki en popüler oyunlardan bir tanesi olmayı başarmıştır. Sahip olduğu popüleritenin ardından Microsoft tarafından satın alınan oyun, okullarda öğrenciler için hazırlanan özel sürümü ile eğitime de destek olmaktadır.

Minecraft Pocket Edition her ne kadar ücretsiz olmasa da uygun fiyatıyla mobil cihazlar üzerinde oynayabileceğiniz ve satın alınabilecek en keyifli oyunlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Minecraft PC sürümü üzerinde yer alan her türlü özelliği akıllı telefonlarınızda sizlere sunan oyun, bu sayede mobil platforma aktarılan oyunlar arasında da özel bir yere sahip.

Minecraft'ın oyun dünyası üzerinde topladığınız madenler yardımıyla kendi eşyalarınızı ve binalarınızı yapmaya çalışırken bir yandan da size musallat olan yaratıklarla mücadele etmenin yollarını aradığınız Minecraft Pocket Edition ile hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacaksınız.

Hayatta kalma unsurlarını da içerisinde barındıran oyun ile isterseniz arkadaşlarınızla birlikte dünya harikalarını yeniden kendi oyun dünyanız içerisinde inşa edebilirsiniz. Eğer daha önce Minecraft oynamadıysanız, oyunun bağımlılık yapabileceğini şimdiden belirtmekte fayda var.

Bilgisayar başında olmadığınız zamanlarda bile Minecraft evreninde yerinizi almak istiyorsanız, Minecraft Pocket Edition full sürüm tam size göre. Oyunu satın aldıktan sonra Minecraft Pocket Edition APK dosyasını indirerek oyunu oynamaya başlayabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
542 / 296,711
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Üretici:
Mojang
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