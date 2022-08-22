Minecraft
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 4,689,820
- DOSYA BOYUTU 2.60 MB
- Üretici Mojang
-
Minecraft, skin'leriyle öne çıkan popüler bir macera oyunu. Ücretsiz (bedava) ve full sürüm seçeneğiyle Minecraft dünyasına adım atın!
Minecraft, ücretsiz indirip oynayabileceğiniz, indirmeden de bedava oynayabileceğiniz piksel görselli popüler bir macera oyunudur. Maceraya atılmak için Minecraft başlatıcıyı indirin! Milyonlarca oyuncunun kendi yarattığı dünyalarda keşfedin, inşa edin ve hayatta kalmaya çalışın! İster PC'nizde (ücretsiz ve full sürüm seçeneğiyle) ister APK olarak Android telefonunuza indirip mobilde Minecraft oynamanın keyfini sürün.
Minecraft, oyuncuların kendi dünyalarını yaratabildiği ender oyunlardan. Piksel görsellerine rağmen PC, mobil (Android, iOS), oyun konsolları, tüm platformlarda en çok indirilip oynanan oyunlardan biri olan Minecraft, sürekli olarak güncelleniyor ve yeni modlar kazanıyor. Sürekli değişen Minecraft dünyasında inşa ederek, kazarak, canavarlarla savaşarak ve keşfederek geçireceğiniz sonsuz bir maceraya atılmak için hemen Minecraft İndir butonuna tıklayarak Minecraft oyununu ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirin.
Minecraft Özellikleri
- Birbirinden farklı içerikler,
- Sonu olmayan açık bir dünya,
- Keyifli ses efektleri,
- Birbirinden farklı çok sayıda alan,
- Milyonlarca oyuncu,
- Geniş ve zengin içerik yapısı,
- Kaliteli ses efektleri,
- Farklı kamera açıları,
Minecraft oyunu sonsuz dünyanın kapılarını aralıyor. Yeni yerler keşfedin ve en basit evlerden devasa kalelere kadar her şeyi inşa edin. Sınırsız kaynağa sahip olduğunuz yaratıcı mod ile hayal gücünüzün sınırlarını zorlayın. Hayatta kalma modunda sürekli yenilenen piksel dünyada en derinlere kazarken birbirinden tehlikeli yaratıkları savuşturmak için silah ve zırhlar yapın. Kendi yarattığınız bu dünyada tek başınıza yaşayabilir veya arkadaşlarınızı da dahil edebilirsiniz. Birlikte inşa etmenin, birlikte aramanın, birlikte eğlenmenin keyfi kesinlikle çok başka! Unutmadan, topluluk üyeleri tarafından tasarlanan görünüm paketleri, kostüm paketleri ve daha fazlasıyla eğlenceyi artırabilirsiniz. Minecraft modları arasında;
- Hayatta Kalma (Survival) Modu: Bu modda bir şeyler üretip kendinizi geliştirebilir, silahlarla kendinizi savunabilir, yürüyerek keşif yapabilir, ticaret yapabilir, savaşlara katılabilir veya iksircilik, kızıltaşçılık gibi farklı alanlarda çalışabilirsiniz. Hileleri açarsanız komutları kullanarak diğer modları da oynayabilirsiniz.
- Zorlayıcı (Hardcore) Mod: Hayatta kalma kurallarının geçerli olduğu bu modda herhangi bir şekilde ölürseniz doğamazsınız, sadece dünyayı izleyebilirsiniz. Tabii ki hile yapmazsanız... (/gamemode survival komutuyla yeniden doğabilirsiniz.) Dünyanızı yaratırken hileleri aktif edemez, bonus sandık alamaz, zorluğu değiştiremezsiniz.
- Yaratıcı (Creative) Mod: Oyundaki her türlü malzemeyi kullanabilir, farklı blokları sadece kod ile alabilirsiniz. Can veya açlık gibi sınırlamalar ve deneyim seviyesi olmadan kendi tasarımlarınızı oluşturabilirsiniz. Yaratıcı modda uçabilir ve her türlü bloğu anında kırabilirsiniz. Canavarlara karşı görünmez olabileceğiniz bu moda /gamemod creative komutuyla geçebilirsiniz.
- Macera (Adventure) Modu: Minecraft 1.4.2 - 1.8 sürümünde bu modda blokları sadece doğru aletlerle kazabilirsiniz. Daha eski veya daha yeni sürümlerde kazma şansınız yoktur. Birçok macera haritası vardır. Macera modunda Hayatta Kalma modunda olduğu gibi can ve açlık barları vardır. Macera moduna /gamemode adventure komutuyla geçebilirsiniz. Harita oluştururken bu modu kullanabilirsiniz.
- İzleyici (Spectator) Modu: Minecraft 1.8 sürümü ile gelen bu modda dünya ile etkileşimde bulunamaz ve sürekli uçarak neler olduğunu izlersiniz.
Minecraft mod yükleme farklı şekillerdedir. Minecraft'a yeni özellikler ekleyen modlar, .jar, .zip (PE modları, .js, .mod, .modpkg) formatında olabilir. Minecraft modları yüklemek için üç farklı modifikasyon yükleyicisinden (Modloader, Forge, ForgeModLoader) birini kurmanız gerekir. PE mod paketini yüklemek için PocketTool, BlockLauncher veya MCPE Master uygulamalarını kullanabilirsiniz.
Minecraft İndir Ücretsiz
Günümüz oyunlarının çoğu gibi, Minecraft'ı tek başınıza oynayabilir veya Minecraft dünyasını keşfetmek için arkadaşlarınızla el ele verebilirsiniz. Minecraft, birden fazla cihazda oynanabilen oldukça popüler bir oyun. Akıllı telefonunuzda, Windows PC'nizde ve oyun konsolunuzda oynayabilirsiniz. Minecraft'ı bilgisayarda ücretsiz oynamanın yolunu arıyor, "Minecraft bilgisayara ücretsiz nasıl indirilir ve yüklenir?" merak ediyorsanız işte Minecraft ücretsiz indirme ve yükleme adımları:
Minecraft'ı bilgisayara ücretsiz indirmenin birkaç yolu vardır. İlk yol, Minecraft ücretsiz deneme sürümünü indirmek. Minecraft ücretsiz sürümü Windows 10, Android, PlayStation 4, PlayStation 3 ve Vita için indirilebilir. Minecraft indirmeden oyna versiyonda (Minecraft Classic) klasik oyunun özgün modundaki oyuncu modlarının, dünya özelleştirmelerinin, çok oyunculu sunucuların ve çok daha fazlasının keyfini çıkarın. Çapraz platform desteği ile farklı cihazlar kullanan arkadaşlarınızla birlikte sorunsuzca oynarsınız.
Minecraft: Java Edition ücretsiz sürümü yükleme adımlarına geçmeden önce bir uyarıda bulunmak isterim. Oyunu ilk kez başlattığınızda internet bağlantısı gerekir ancak daha sonra sorun yaşamadan çevrimdışı (internetsiz) bir şekilde oynayabilirsiniz. Minecraft ücretsiz sürümü yükleme adımları çok basittir:
- Yukarıdaki Minecraft İndir butonuna tıklayarak Minecraft Launcher’ı indirin.
- Yönergeleri takip edin.
- Minecraft’ın sonsuz dünyasında bir şeyler inşa edin ve keşfedin!
Minecraft Nasıl İndirilir? (Ücretsiz)
Minecraft nasıl bedava (ücretsiz) indirilir? Minecraft PC'ye nasıl indirilir? çok soruluyor. Minecraft ücretsiz deneme (free trial) sitesinde Minecraft'ı bilgisayara ücretsiz indirip oynamak isteyenler için iki seçenek sunulur: Minecraft: Java Edition (Minecraft'ın orijinal sürümüdür. Java Edition Windows, Linux ve macOS platformları arasında oynanabilir ve kullanıcı tarafından oluşturulan kostümler ve modları destekler. Geçmiş ve gelecek tüm güncelleştirmeleri içerir.) ve Minecraft: Windows 10 Edition (Windows 10 için Minecraft, Minecraft'ı çalıştıran tüm cihazlarla platformlar arası oynama özelliğine sahiptir.).
Tamindir üzerinden sunulan ilk link ücretsiz Minecraft Java Edition'ı indirmenizi sağlayan Minecraft Launcher'dır. İkinci link, Windows 10 için Minecraft oyunu indirme sayfasına gider. Windows 10 bilgisayarınızda Minecraft'ı ücretsiz oynamak için "Ücretsiz Deneme"ye tıklamanız yeterlidir.
Minecraft Nasıl Yüklenir?
Minecraft bilgisayara nasıl ücretsiz (bedava) yüklenir? sorusu da oldukça popüler. Yukarıdaki linke tıklayarak Minecraft Launcher (Başlatıcı) indirmesini başlatın. İndirme tamamlandıktan sonra dosyayı çalıştırın ve ekrandaki basit yönergeleri izleyerek yüklemeyi tamamlayın. Yükleme tamamlandıktan sonra Minecraft başlatıcısının hemen başlayacaktır. Otomatik olarak başlamazsa yüklediğiniz dizinden açarak başlatabilirsiniz. Başlatıcıyı açtığınızda hesap giriş sayfası karşınıza çıkacak. Oyunun deneme (demo) sürümünü oynayabilmek için bir Mojang hesabı oluşturmanız gerekir. Kaydol'a tıklayarak internet tarayıcınız üzerinden hesabınızı oluşturuyorsunuz. Verdiğiniz e-posta adresinin geçerli bir adres olmasında fayda var çünkü doğrulama e-postası gelecek. Şimdi Minecraft'ı ücretsiz oynamaya geçebilirsiniz.
Minecraft Ücretsiz Nasıl Oynanır?
Mojang hesabınız oluşturulduktan sonra Minecraft launcher'ı (başlatıcı) başlatın ve e-posta adresinizle parolanızı girerek Oturum Aç'a tıklayın. Giriş yaptığınızda pencerenin en alt bölümünde ek dosyalar indirildiğini işaret eden bir ilerleme çubuğu görebilirsiniz. Başlatıcı penceresinin en altında Demo Oyna butonu göreceksiniz; oyunu başlatmak için bu butona tıklayın. Başlatıcı kapanır ve yeni bir oyun penceresi açılır. Burada da Demo Dünyasını Oyna'ya tıklayın.
Minecraft ücretsiz (demo) sürümde elbette bazı sınırlamalar var. Minecraft dünyasında belli bir süre özgürce gezinebiliyorsunuz, sonrasında sadece uzaktan izleyebiliyorsunuz; ne blok kırabiliyorsunuz ne de blok yerleştirebiliyorsunuz. Ayrıca sunuculara bağlanmanıza izin verilmiyor ancak LAN üzerinden çok oyunculu (multiplayer) oynayabiliyorsunuz.
Minecraft'ı ücretsiz oynamanın bir diğer yolu; Minecraft Classic. Tahmin edeceğiniz bu Minecraft ücretsiz sürümü internet tarayıcı üzerinden oynanış sunuyor. Bu şekilde bedava Minecraft oynamak için web tarayıcınızın WebGL veya WebRTC desteği sunması gerekiyor. Minecraft tarayıcı oyununu 9 arkadaşınızla birlikte oynayabilirsiniz. Siteye girdiğinizde otomatik olarak verilen linki kopyalayıp arkadaşlarınızla paylaşarak onları dünyanıza davet edebilirsiniz.
Sonsuz crafting.
Tarz sahibi grafikleri,
Özgür oynanış sistemi,
Minecraft PE APK
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 439,920
- Üretici Mojang
-
Minecraft APK'sı en çok aranan mobil oyunlardan. Minecraft Android oyununu ücretsiz oynamak için Minecraft deneme sürümünü indirin.
Minecraft APK indir ve Minecraft Android indir, oyunun Android telefon ve tabletler üzerindeki sürümünü edinmeniz için yapmanız gereken arama olarak gösterilebilir. Oyunun evrenini Android akıllı telefonlar ve tabletler üzerine taşıyan Minecraft Pocket Edition, yaratıcılığını konuşturmak isteyen oyuncuları mobil platformlar üzerine davet eden bir şehir kurma ve hayatta kalma oyunu olarak dikkat çekiyor.
Minecraft APK İndir
Minecraft'ın Android telefon ve tabletler için üretilmiş sürümüne ulaşarak, çok sevilen ve milyonlarca oyuncusu bulunan Minecraft oyununa ilk adımınızı atabilir ve bilgisayar sürümündeki geliştirmelerinizi mobil cihazınıza taşıyabilirsiniz.
Hem gençlerin hem de yetişkinlerin sevgilisi olan Minecraft, oyunculara sunduğu açık dünya ve sınırsız özgürlük sayesinde dünya üzerindeki en popüler oyunlardan bir tanesi olmayı başarmıştır. Sahip olduğu popüleritenin ardından Microsoft tarafından satın alınan oyun, okullarda öğrenciler için hazırlanan özel sürümü ile eğitime de destek olmaktadır.
Minecraft Pocket Edition her ne kadar ücretsiz olmasa da uygun fiyatıyla mobil cihazlar üzerinde oynayabileceğiniz ve satın alınabilecek en keyifli oyunlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Minecraft PC sürümü üzerinde yer alan her türlü özelliği akıllı telefonlarınızda sizlere sunan oyun, bu sayede mobil platforma aktarılan oyunlar arasında da özel bir yere sahip.
Minecraft'ın oyun dünyası üzerinde topladığınız madenler yardımıyla kendi eşyalarınızı ve binalarınızı yapmaya çalışırken bir yandan da size musallat olan yaratıklarla mücadele etmenin yollarını aradığınız Minecraft Pocket Edition ile hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacaksınız.
Hayatta kalma unsurlarını da içerisinde barındıran oyun ile isterseniz arkadaşlarınızla birlikte dünya harikalarını yeniden kendi oyun dünyanız içerisinde inşa edebilirsiniz. Eğer daha önce Minecraft oynamadıysanız, oyunun bağımlılık yapabileceğini şimdiden belirtmekte fayda var.
Minecraft PE APK Son Sürüm
Android için Minecraft APK aşağıdaki özellikleri içerir:
- Minecraft çapraz platform oynama desteğine sahiptir. Windows 10, Xbox One, Mobile, Switch ve PlayStation 4'te oynanabilir. Farklı cihazlarda arkadaşlarınızla oynamanıza izin verir.
- Minecraft for Android, dokunmatik ekranda ve uyumlu kontrolcü ile oynama seçeneği sunar.
- Minecraft Marketplace: Eşsiz haritalar, görünümler, doku paketleri ile Minecraft oynamanın yeni yollarını keşfedin. En sevdiğiniz topluluk yaratıcıları oyun içinde mevcut. Satın alınanlar ve Minecoin'ler Windows 10, Xbox One, Mobil ve Switch'tedir. PlayStation 4'te Minecraft Mağazası token'ları kullanır. Token'lar yalnızca PlayStation konsollarında kullanılır, başka platformlarda kullanılamaz. Aynı şekilde Minecoin'ler PlayStation konsolarında kullanılamaz.
- İndirilebilir içerik (DLC): Deneyiminizi özelleştiren eklentileri kullanın. Görünümünü değiştirin ve hatta mob'ların davranışını değiştirin.
- Resmi özellikli çok oyunculu (multiplayer) sunucular: Minecraft ile ortak olan, herkesin katılabildiği, çok oyunculu mini oyunlarla herkese açık sunucular
- Realms, sadece siz ve arkadaşlarınız için Mojang tarafından yönetilen sunuculardır. Kişisel diyarınıza katılmak için sonsuz sayıda arkadaşınızı davet edin ve aynı anda 10 kişiye kadar birlikte oynayın.
- Başarımlar/Kupalar: Başarımlar ve kupalar kazanmak için belli meydan okumaları tamamlayın. Yalnızca Hayatta Kalma modunda mevcuttur.
- LAN veya WiFi çok oyunculu oynama: Arkadaşlarınızla LAN veya kablosuz ağ üzerinden oynayın.
- Xbox Live veya Microsoft Hesabu ile Ebeveyn Denetimi: Xbox profilleri ve Microsoft hesapları ailenizin gerekliliklerine göre ayarlayabileceğiniz yaşa uygun kontrollere ve ayarlara sahiptir. Mojang hesabıyla Java sürümünü oynuyorsanız ebeveyn denetimlerini kullanamazsınız. Java sürümü Minecraft profilinizle ilişkili Xbox profili veya Microsoft hesabıyla oynuyorsanız ebeveyn denetimlerini kullanabilirsiniz.
Bilgisayar başında olmadığınız zamanlarda bile Minecraft evreninde yerinizi almak istiyorsanız, Minecraft Pocket Edition full sürüm tam size göre. Minecraft Android sürümü Minecraft Pocket Edition APK olarak indirilememektedir. Minecraft Android Google Play Store üzerinden ücretli olarak sunulduğundan, internette bulabileceğiniz "Minecraft APK İndir", "Minecraft APK Son Sürüm", "Minecraft APK Son Sürüm 2021 İndir" gibi Minecraft APK aramalarını dikkate almamanız tavsiye edilir. Minecraft Android ücretsiz indirmek için Minecraft Trial (Deneme Sürümü) indirebilirsiniz. Minecraft ücretsiz APK indirmek isteyen mobil oyuncular için güvenilir Minecraft Trial tavsiyemizdir.
Minecraft Java APK
Minecraft Java Edition, Minecraft’ın orijinal sürümüdür. Java sürümü Windows, macOS ve Linux platformları arası oynama özelliğine sahiptir ve kullanıcılar tarafından oluşturulan görünümler (skin) veya modlar içerir. Minecraft Java Edition indirmek ve oynamak için bir Microsoft hesabınızın olması gerekir. Hesabınız yoksa ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Minecraft Java APK veya Google Play'den indirilememektedir. Çünkü Minecraft Java Android sürümü bulunmamaktadır. Minecraft Java Android telefonunuzda oynamak mı istiyorsunuz? Minecraft Java Edition PC sürümünü benzersiz yeni modlarla Android cihazınızda oynamak ister misiniz? Cevabınız evetse, oyuncuların Minecraft oyununun herhangi bir PC sürümünü mobil cihazda çalıştırmalarına izin veren özel PoJavaLauncher’ı kullanın.
Minecraft
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 100,326
- DOSYA BOYUTU 319.00 MB
- Üretici Mojang
-
Minecraft indir diyerek Minecraft iOS sürümüne ulaşabilir ve hayatta kalma strateji türündeki Minecraft oyununa hemen ulaşarak, kendi evreninizde maceraya atılabilirsiniz.
Minecraft indir aramasını yaparak, Minecraft iOS sürümüne ulaşabilir ve Minecraft iPhone, iPad sürümünü edinerek, çok sevilen hayatta kalma strateji oyununu telefonla tabletiniz üzerinden rahatlıkla oynamaya başlayabilirsiniz.
Minecraft'ın içimizdeki gizli madenciyi ortaya çıkardığını düşünüyorsanız pek de yanılmıyorsunuz demektir. Oyun uzunca bir süre PC için yayınlandı ancak daha sonra ortaya çıkan mobil sürümleri sayesinde kazmanın, düşmanlarla tek başına savaşmanın ve inşa etmenin güzelliği her yerde yanımızda olur hale geldi. Minecraft'ta temel amacımız kazmak, maden elde etmek, eşyalar yapmak ve daha sonra bu eşyaları istediğimiz gibi kullanmak. Oyunun dünyası yapısı itibariyle sonsuz bir büyüklüğe sahip denilebilir. Legolarla oynar gibi elinize geçen parçalarla istediğiniz herşeyi yaratmanız mümkün hale geliyor.
Herkesin Minecraft Pocket Edition oynama tarzı da değişiklik gösteriyor. Kimisi kendini inşaatlara verirken, kimisi besicilik ve çiftçilik yapıyor, kimisi ise bir şövalye edasıyla yaratıklarla aralıksız şekilde savaşıyor. Böylece oyun herkesin kendine göre özelleştirebileceği bir hale geliyor ve herkesin aldığı zevk ve yaşadığı deneyim farklılaşıyor. Minecraft sizlerin bir şeyler yaratabilme yeteneğinizi kesinlikle ortaya çıkaracaktır.
iPhone ve iPad için hazırlanan bu sürüm her ne kadar bilgisayar sürümünden biraz farklılıklar barındırsa da oyunun temel yapısında herhangi bir değişiklik yok. Performanslı bir şekilde oynama imkanınız olan Minecraft'ı otobüste, okulda, işte, her yerde kolayca oynama imkanını kaçırmayın.
Küplerle çeşitli yaratımlar yapabildiğiniz ve sunduğu yaratıcılıkla herkese bambaşka yaratımlar yapabilmenin önünü açan Minecraft, Norveçli oyun geliştiricisi Markus “Notch” Persson tarafından geliştirilmiştir. İlk olarak 16 Mayıs 2009’da piyasaya sürülen Minecraft, sonrasında inanılmaz bir yükseliş sergilemiş ve tek kişinin geliştirdiği bu oyun, milyonlarca kişiye ulaşmıştı. Yakın zaman önce Microsoft’a 2.5 milyar dolar karşılığında satılan ve dünyanın en büyük oyunlarından bir tanesi olmayı başaran Minecraft, satın alımdan sonra neredeyse her platformda oyuncularla buluşmuş ve tam bir fenomene dönüşmüştü. Yaklaşık 100 milyon kişi tarafından satın alınarak, yapımcısına milyarlarca dolar kazandıran Minecraft, halihazırda dünyanın en çok oynanan oyunları arasındadır.
Not: Oyunun Windows sistemler için bilgisayar versiyonunu Minecraft indir linki üzerinden indirebilmeniz mümkündür.
Minecraft
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 150,404
- DOSYA BOYUTU 0.39 MB
- Üretici Mojang
-
Bağımlılık yaratan oyunların başında gelen Minecraft oyununun Mac için hazırlanmış versiyonu. Bu oyunda ne olacağı sizin hayal gücünüze kalmış.
Minecraft'ın hem masaüstü hem de mobil versiyonları her gün milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor ve bir yandan hayatta kalma mücadelesi vermek, bir yandan da bir şeyler inşa etmek bu oyuncular için oyunu heyecanlı yapan şeyler arasında yer alıyor. Zira Minecraft dünyasında kazdığınız ve çıkardığınız madenleri kullanarak istediğiniz herşeyi inşa edebiliyorsunuz ancak düşmanlarınız da boş durmuyor ve size karşı geceleri büyük bir mücadele yürütüyor.
Bu nedenle kendi kalenizi, şehrinizi en güvenli şekilde oluşturmalı, bir yandan da mağaralarda önünüze çıkan sonsuz sayıdaki düşmanı altetmelisiniz. Tabii ki yeryüzü de yer altında olduğu gibi düşman kaynıyor. Bir süre sonra kaliteli silahlar ve zırhlar üretebilir hale geldiğinizde hiç korkmadan dışarıya çıkabilir, size karşı koyan yaratıkları öldürebilirsiniz.
Oldukça bağımlılık yaratıcı ve heyecan dolu oyunu siz de kaçırmamalı ve bu sonsuz büyüklükteki dünyaya adımınızı atmalısınız. Mac sürümü de kolayca oynanabilen Minecraft iyi bir multiplayer deneyimi de sunabiliyor.
Ayrıca oyunun Windows pc versiyonunu oynamak için Minecraft indir sayfasını ziyaret edip indirip kurmanız mümkündür.
Minecraft
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 72,183
- DOSYA BOYUTU 13.00 MB
- Üretici Mojang
-
Minecraft, bilgisayar ve mobil cihazlar üzerinden oynanabilen oldukça popüler strateji oyunu.
Dünya genelinde milyonlarca oyuncuya ulaşan popüler strateji oyunu Minecraft, temelde blok kırma, yerleştirme ve savunma üzerine kurulu olsa da yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz en iyi oyunlardan biri.
Minecraft: Pocket Edition ismiyle karşımıza çıkan oyun, Survival (Hayatta Kalma) ve Creative (Yaratıcı) adını taşıyan iki farklı mod sunuyor. Hayatta Kalma modunu seçtiğimizde ortalık karanlık olduğunda ortaya çıkan yaratıklarla savaşıyor, birçok çeşit el yapımı eşya yapabiliyor, yaptığımız silah ve aletleri büyülebiliyoruz. Diğer bir mod olan Yaratıcı ise can ve açlık gibi sınırlar olmadan kendi tasarımlarımızı oluşturabileceğimiz diğer bir deyişle hayal gücümüzü ortaya çıkaran oyun modu.
Blokları kırıp inşa etme ve hayatta kalma üzerine kurulan Minecraft: Pocket Edition oyununda çoklu oyuncu modu da bulunuyor ve kablosuz ağ üzerinden Minecraft’ın büyülü ve kalabalık dünyasına arkadaşlarınızı da davet edebiliyor, yaratıklara karşı beraber mücadele edebiliyor, barınağınızı beraber inşa edebiliyorsunuz.
İster tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz oyunun mobil sürümü PC versiyonundan biraz farklılıklar gösterse de bu haliyle bile harika ve uzun süre sizi ekran başına kilitleyecektir. Unutmadan oyun deneme sürümü olarak gelmiyor; 14,99 TL ödeyerek tam sürümü satın almış oluyor ve herhangi bir sınırlama olmadan Minecraft’ı mobil cihazınızdan oynama şansına erişiyorsunuz.
Minecraft, mobil cihazların yanında Windows ve MAC tabanlı bilgisayarınızda da oynayabileceğiniz bir strateji oyunu. Öte yandan Minecraft hakkında tüm haber, rehber ve videolara Turuncu Leyve Minecraft sayfasından erişebilir, oyunu daha yakından tanıyabilir ve yararlı ipuçları alabilirsiniz.
Minecraft Classic (Web)
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 8,316
- Üretici Mojang
-
Minecraft Classic (Web): Minecraft oyununu indirmeden tarayıcıdan oynayın.
Minecraft Classic indirmeden tarayıcıdan oynanan Minecraft oyunu isteyenler için özel sürüm. PC ve mobilde en çok indirilip oynanan oyunlardan Minecraft’ın tarayıcıdan oynanabilen sürümü Minecraft Classic ile oyunun çıkış yaptığı yıla; 2009’a geri dönüyoruz. Orijinal Minecraft oyununu oynamak istiyorsanız tavsiye ederim.
Blok yerleştirme ve maceraya atılma üzerine kurulu bir oyun olan Minecraft, PC, konsol, mobil, tüm platformlarda indirilebilir ve her yaştan oyuncusu bulunan ender oyunlardan. Dünya genelinde en çok oynanan oyunun tarayıcı sürümü de bulunuyor. Minecraft indirmeden oynamak için tek yapmanız gereken, yukarıda linkini paylaştığımız Minecraft Classic sitesine gitmek.
Tüm web tarayıcılarda çalışan Minecraft Classic, günümüz versiyonundan biraz farklı. İlk Minecraft sürümü diğer bir deyişle orijinal Minecraft oyununu arayanlar için özel olarak hazırlanmış. Oyunun geliştiricisi Mojang, Minecraft’ın 10. yılına özel geliştirmiş. Minecraft Classic web sürümünde maceraya tek başınıza atılabildiğiniz gibi 9 arkadaşınızı davet edip birlikte oynamanın keyfini sürebiliyorsunuz. Siteye ilk girdiğinizde çıkan davet linkini arkadaşlarınızla paylaşarak oyuna kolayca dahil olmalarını sağlıyorsunuz. Oyunun kontrolleri de çok basit. İlerlemek için W, A, S, D tuşlarını kullanıyor, blokları yerleştirmek için sol tık, kazmak için de sağ tık yapıyorsunuz. Bilgisayar versiyonunu için Minecraft indir sayfasını ziyaret edebilirsiniz.