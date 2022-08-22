Minecraft, skin'leriyle öne çıkan popüler bir macera oyunu. Ücretsiz (bedava) ve full sürüm seçeneğiyle Minecraft dünyasına adım atın!

Can Çevrim - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Minecraft, ücretsiz indirip oynayabileceğiniz, indirmeden de bedava oynayabileceğiniz piksel görselli popüler bir macera oyunudur. Maceraya atılmak için Minecraft başlatıcıyı indirin! Milyonlarca oyuncunun kendi yarattığı dünyalarda keşfedin, inşa edin ve hayatta kalmaya çalışın! İster PC'nizde (ücretsiz ve full sürüm seçeneğiyle) ister APK olarak Android telefonunuza indirip mobilde Minecraft oynamanın keyfini sürün.

Minecraft, oyuncuların kendi dünyalarını yaratabildiği ender oyunlardan. Piksel görsellerine rağmen PC, mobil (Android, iOS), oyun konsolları, tüm platformlarda en çok indirilip oynanan oyunlardan biri olan Minecraft, sürekli olarak güncelleniyor ve yeni modlar kazanıyor. Sürekli değişen Minecraft dünyasında inşa ederek, kazarak, canavarlarla savaşarak ve keşfederek geçireceğiniz sonsuz bir maceraya atılmak için hemen Minecraft İndir butonuna tıklayarak Minecraft oyununu ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirin.

Minecraft Özellikleri

Birbirinden farklı içerikler,

Sonu olmayan açık bir dünya,

Keyifli ses efektleri,

Birbirinden farklı çok sayıda alan,

Milyonlarca oyuncu,

Geniş ve zengin içerik yapısı,

Kaliteli ses efektleri,

Farklı kamera açıları,

Minecraft oyunu sonsuz dünyanın kapılarını aralıyor. Yeni yerler keşfedin ve en basit evlerden devasa kalelere kadar her şeyi inşa edin. Sınırsız kaynağa sahip olduğunuz yaratıcı mod ile hayal gücünüzün sınırlarını zorlayın. Hayatta kalma modunda sürekli yenilenen piksel dünyada en derinlere kazarken birbirinden tehlikeli yaratıkları savuşturmak için silah ve zırhlar yapın. Kendi yarattığınız bu dünyada tek başınıza yaşayabilir veya arkadaşlarınızı da dahil edebilirsiniz. Birlikte inşa etmenin, birlikte aramanın, birlikte eğlenmenin keyfi kesinlikle çok başka! Unutmadan, topluluk üyeleri tarafından tasarlanan görünüm paketleri, kostüm paketleri ve daha fazlasıyla eğlenceyi artırabilirsiniz. Minecraft modları arasında;

Hayatta Kalma (Survival) Modu: Bu modda bir şeyler üretip kendinizi geliştirebilir, silahlarla kendinizi savunabilir, yürüyerek keşif yapabilir, ticaret yapabilir, savaşlara katılabilir veya iksircilik, kızıltaşçılık gibi farklı alanlarda çalışabilirsiniz. Hileleri açarsanız komutları kullanarak diğer modları da oynayabilirsiniz.

Bu modda bir şeyler üretip kendinizi geliştirebilir, silahlarla kendinizi savunabilir, yürüyerek keşif yapabilir, ticaret yapabilir, savaşlara katılabilir veya iksircilik, kızıltaşçılık gibi farklı alanlarda çalışabilirsiniz. Hileleri açarsanız komutları kullanarak diğer modları da oynayabilirsiniz. Zorlayıcı (Hardcore) Mod: Hayatta kalma kurallarının geçerli olduğu bu modda herhangi bir şekilde ölürseniz doğamazsınız, sadece dünyayı izleyebilirsiniz. Tabii ki hile yapmazsanız... (/gamemode survival komutuyla yeniden doğabilirsiniz.) Dünyanızı yaratırken hileleri aktif edemez, bonus sandık alamaz, zorluğu değiştiremezsiniz.

Hayatta kalma kurallarının geçerli olduğu bu modda herhangi bir şekilde ölürseniz doğamazsınız, sadece dünyayı izleyebilirsiniz. Tabii ki hile yapmazsanız... (/gamemode survival komutuyla yeniden doğabilirsiniz.) Dünyanızı yaratırken hileleri aktif edemez, bonus sandık alamaz, zorluğu değiştiremezsiniz. Yaratıcı (Creative) Mod: Oyundaki her türlü malzemeyi kullanabilir, farklı blokları sadece kod ile alabilirsiniz. Can veya açlık gibi sınırlamalar ve deneyim seviyesi olmadan kendi tasarımlarınızı oluşturabilirsiniz. Yaratıcı modda uçabilir ve her türlü bloğu anında kırabilirsiniz. Canavarlara karşı görünmez olabileceğiniz bu moda /gamemod creative komutuyla geçebilirsiniz.

Oyundaki her türlü malzemeyi kullanabilir, farklı blokları sadece kod ile alabilirsiniz. Can veya açlık gibi sınırlamalar ve deneyim seviyesi olmadan kendi tasarımlarınızı oluşturabilirsiniz. Yaratıcı modda uçabilir ve her türlü bloğu anında kırabilirsiniz. Canavarlara karşı görünmez olabileceğiniz bu moda /gamemod creative komutuyla geçebilirsiniz. Macera (Adventure) Modu: Minecraft 1.4.2 - 1.8 sürümünde bu modda blokları sadece doğru aletlerle kazabilirsiniz. Daha eski veya daha yeni sürümlerde kazma şansınız yoktur. Birçok macera haritası vardır. Macera modunda Hayatta Kalma modunda olduğu gibi can ve açlık barları vardır. Macera moduna /gamemode adventure komutuyla geçebilirsiniz. Harita oluştururken bu modu kullanabilirsiniz.

Minecraft 1.4.2 - 1.8 sürümünde bu modda blokları sadece doğru aletlerle kazabilirsiniz. Daha eski veya daha yeni sürümlerde kazma şansınız yoktur. Birçok macera haritası vardır. Macera modunda Hayatta Kalma modunda olduğu gibi can ve açlık barları vardır. Macera moduna /gamemode adventure komutuyla geçebilirsiniz. Harita oluştururken bu modu kullanabilirsiniz. İzleyici (Spectator) Modu: Minecraft 1.8 sürümü ile gelen bu modda dünya ile etkileşimde bulunamaz ve sürekli uçarak neler olduğunu izlersiniz.

Minecraft mod yükleme farklı şekillerdedir. Minecraft'a yeni özellikler ekleyen modlar, .jar, .zip (PE modları, .js, .mod, .modpkg) formatında olabilir. Minecraft modları yüklemek için üç farklı modifikasyon yükleyicisinden (Modloader, Forge, ForgeModLoader) birini kurmanız gerekir. PE mod paketini yüklemek için PocketTool, BlockLauncher veya MCPE Master uygulamalarını kullanabilirsiniz.

Minecraft İndir Ücretsiz

Günümüz oyunlarının çoğu gibi, Minecraft'ı tek başınıza oynayabilir veya Minecraft dünyasını keşfetmek için arkadaşlarınızla el ele verebilirsiniz. Minecraft, birden fazla cihazda oynanabilen oldukça popüler bir oyun. Akıllı telefonunuzda, Windows PC'nizde ve oyun konsolunuzda oynayabilirsiniz. Minecraft'ı bilgisayarda ücretsiz oynamanın yolunu arıyor, "Minecraft bilgisayara ücretsiz nasıl indirilir ve yüklenir?" merak ediyorsanız işte Minecraft ücretsiz indirme ve yükleme adımları:

Minecraft'ı bilgisayara ücretsiz indirmenin birkaç yolu vardır. İlk yol, Minecraft ücretsiz deneme sürümünü indirmek. Minecraft ücretsiz sürümü Windows 10, Android, PlayStation 4, PlayStation 3 ve Vita için indirilebilir. Minecraft indirmeden oyna versiyonda (Minecraft Classic) klasik oyunun özgün modundaki oyuncu modlarının, dünya özelleştirmelerinin, çok oyunculu sunucuların ve çok daha fazlasının keyfini çıkarın. Çapraz platform desteği ile farklı cihazlar kullanan arkadaşlarınızla birlikte sorunsuzca oynarsınız.

Minecraft: Java Edition ücretsiz sürümü yükleme adımlarına geçmeden önce bir uyarıda bulunmak isterim. Oyunu ilk kez başlattığınızda internet bağlantısı gerekir ancak daha sonra sorun yaşamadan çevrimdışı (internetsiz) bir şekilde oynayabilirsiniz. Minecraft ücretsiz sürümü yükleme adımları çok basittir:

Yukarıdaki Minecraft İndir butonuna tıklayarak Minecraft Launcher’ı indirin.

Yönergeleri takip edin.

Minecraft’ın sonsuz dünyasında bir şeyler inşa edin ve keşfedin!

Minecraft Nasıl İndirilir? (Ücretsiz)

Minecraft nasıl bedava (ücretsiz) indirilir? Minecraft PC'ye nasıl indirilir? çok soruluyor. Minecraft ücretsiz deneme (free trial) sitesinde Minecraft'ı bilgisayara ücretsiz indirip oynamak isteyenler için iki seçenek sunulur: Minecraft: Java Edition (Minecraft'ın orijinal sürümüdür. Java Edition Windows, Linux ve macOS platformları arasında oynanabilir ve kullanıcı tarafından oluşturulan kostümler ve modları destekler. Geçmiş ve gelecek tüm güncelleştirmeleri içerir.) ve Minecraft: Windows 10 Edition (Windows 10 için Minecraft, Minecraft'ı çalıştıran tüm cihazlarla platformlar arası oynama özelliğine sahiptir.).

Tamindir üzerinden sunulan ilk link ücretsiz Minecraft Java Edition'ı indirmenizi sağlayan Minecraft Launcher'dır. İkinci link, Windows 10 için Minecraft oyunu indirme sayfasına gider. Windows 10 bilgisayarınızda Minecraft'ı ücretsiz oynamak için "Ücretsiz Deneme"ye tıklamanız yeterlidir.

Minecraft Nasıl Yüklenir?

Minecraft bilgisayara nasıl ücretsiz (bedava) yüklenir? sorusu da oldukça popüler. Yukarıdaki linke tıklayarak Minecraft Launcher (Başlatıcı) indirmesini başlatın. İndirme tamamlandıktan sonra dosyayı çalıştırın ve ekrandaki basit yönergeleri izleyerek yüklemeyi tamamlayın. Yükleme tamamlandıktan sonra Minecraft başlatıcısının hemen başlayacaktır. Otomatik olarak başlamazsa yüklediğiniz dizinden açarak başlatabilirsiniz. Başlatıcıyı açtığınızda hesap giriş sayfası karşınıza çıkacak. Oyunun deneme (demo) sürümünü oynayabilmek için bir Mojang hesabı oluşturmanız gerekir. Kaydol'a tıklayarak internet tarayıcınız üzerinden hesabınızı oluşturuyorsunuz. Verdiğiniz e-posta adresinin geçerli bir adres olmasında fayda var çünkü doğrulama e-postası gelecek. Şimdi Minecraft'ı ücretsiz oynamaya geçebilirsiniz.

Minecraft Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Mojang hesabınız oluşturulduktan sonra Minecraft launcher'ı (başlatıcı) başlatın ve e-posta adresinizle parolanızı girerek Oturum Aç'a tıklayın. Giriş yaptığınızda pencerenin en alt bölümünde ek dosyalar indirildiğini işaret eden bir ilerleme çubuğu görebilirsiniz. Başlatıcı penceresinin en altında Demo Oyna butonu göreceksiniz; oyunu başlatmak için bu butona tıklayın. Başlatıcı kapanır ve yeni bir oyun penceresi açılır. Burada da Demo Dünyasını Oyna'ya tıklayın.

Minecraft ücretsiz (demo) sürümde elbette bazı sınırlamalar var. Minecraft dünyasında belli bir süre özgürce gezinebiliyorsunuz, sonrasında sadece uzaktan izleyebiliyorsunuz; ne blok kırabiliyorsunuz ne de blok yerleştirebiliyorsunuz. Ayrıca sunuculara bağlanmanıza izin verilmiyor ancak LAN üzerinden çok oyunculu (multiplayer) oynayabiliyorsunuz.

Minecraft'ı ücretsiz oynamanın bir diğer yolu; Minecraft Classic. Tahmin edeceğiniz bu Minecraft ücretsiz sürümü internet tarayıcı üzerinden oynanış sunuyor. Bu şekilde bedava Minecraft oynamak için web tarayıcınızın WebGL veya WebRTC desteği sunması gerekiyor. Minecraft tarayıcı oyununu 9 arkadaşınızla birlikte oynayabilirsiniz. Siteye girdiğinizde otomatik olarak verilen linki kopyalayıp arkadaşlarınızla paylaşarak onları dünyanıza davet edebilirsiniz.