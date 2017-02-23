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Ordu'lu Lise Mezunu Gençten Su İsrafına Çözüm Getiren Buluş

lise mezunu gençten su israfını önleyen buluş

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan ve üniversiteye hazırlanan Kadir Kaya’nın, henüz daha lise çağlarındayken keşfettiği buluş, su israfını yüzde 85’e kadar önlüyor. Kaya’nın tasarladığı aparat, musluğa takıldığında sadece elle temas halinde suyun akışına izin veriyor. 19 yaşındaki genç, özellikle doğal gazlı evlerde faturayı hafifletecek olan tasarım için yatırımcı arayışında.

Aynı amaç uğruna tasarlanmış elektrikli sensörlerdeki algılama sorunlarını ortadan kaldıran buluş, diş fırçalarken ve tıraş olurken akıp giden suyun önüne geçecek. Kaya, patentini de aldığı çubuklu aparatın, su bataryasının ömrünü de uzattığını da söylüyor. Maddi yetersizliklerinden dolayı üretimine geçemediği buluşu için yatırımcı bekleyişinde olan genç kaşif, ürünü büyük market zincirlerinde satışa sunmak istediğini söyledi.

Kadir Kaya’nın buluşunu tanıttığı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz:


Yazar: - 23.02.2017

Ordu'lu Lise Mezunu Gençten Su İsrafına Çözüm Getiren Buluş İçin Yorum Yaz

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