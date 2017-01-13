PC Pazarı Küçülmeye Devam Ediyor

Günümüzde mobil teknolojilerin gelişmesine bağlı olarak insanların masaüstü bilgisayar ve dizüstü bilgisayar kullanma ihtiyaçları azalıyor. Bu durumun sonucu olarak PC pazarı geçiğimiz yıllarda istikrarlı bir şekilde küçülmüş, PC satışları da buna bağlı olarak azalmıştı. Anlaşılan o ki 2017'de de durum değişmedi ve PC pazarı arka arkaya 5. sene olacak şekilde küçülmesini sürdürdü.

IDC ve Gartner araştırma şirketlerinin yayınladığı ve 2016 yılının tümünü kapsayan istatistikler ortak bir şekilde PC pazarının küçüldüğüne işaret ediyor. IDC'nin raporunda bu rakam 1.6 olarak gösterilirken Gartner'ın raporunda 3.7 olarak gösteriliyor.

Gartner'ın yayınladığı istatistikler 2016'da toplamda 269.7 milyon bilgisayar satıldığına işaret ediyor. 2011 yılında ise bu rakam 365 milyon olarak gösteriliyordu. Aradaki farkın çarpıcı boyutlarda olduğunu söyleyebiliriz. 6 yıl içinde neredeyse 100 milyon adet az PC satışı gerçekleşmiş.

Yapılan PC satışlarının geneli değerlendirildiğinde Lenovo markasının satılan PC'lerde en büyük paya sahip olduğu görülüyor. HP ve Dell Lenovo'yu takip ederken PC satışları içindeki paylarını yükseltmişler. Asus ve Acer'ın paylarının ise düştüğü belirtiliyor.

2017'de Oyunların Standartlarını Belirleyecek Teknolojiler