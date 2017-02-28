Porsche Design, Windows PC/TabletTeknik Özellikleri ve Fiyatı

MWC 2017'de meşhur tasarım gurubu Porsche Design, 2'si 1 arada Windows 10 tablet ve dizüstü PC tanıttı.

Birbirinden ayrılabilir klavye ve ekranıyla oldukça portatif olan bu cihaz, Windows 10 Cortana ve Windows Hello uygulamalarını bünyesinde barındırıyor ve dokunmatik ekranında resimler ve eskizler çizilerek Windows Ink avantajının da kullanılabilmesine izin veriyor.

Porsche Design PC/tablet teknik özellikleri

Aslında Porsche Design PC/tablet fazlasıyla Surface Book'ların teknolojisine benzer özellikleriyle dikkat çekiyor. Porsche Design PC/tablet 3200x1800 piksel çözünürlükte 13 inç bir ekranla geliyor. Intel Core i7 işlemci, 512GB depolama ve 16 GB RAM, bu PC/tabletin benzer cihazlardan daha üstün olduğunu kanıtlıyor. Ayrıca Porsche Design PC/tablet 2 adet USB-C ve iki adet USB 3.0 çıkış taşıdığı için oldukça fazla genişleme imkanı da sunabiliyor.

MWC 2017'de tanıtılan Porsche Design PC/tablet şimdilik sadece ABD ve Kanada'da satılacak, ancak yıl sonuna kadar 15 Avrupa ülkesinde daha raflarda görülebilecek. Porsche Design PC/tablet 2.495 dolarlık fiyatı ile de dikkat çekiyor.

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