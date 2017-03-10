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Renault, Android Auto'ya Tam Destek Vereceğini Açıkladı

Renaullt Android Auto

Her ne kadar BMW gibi büyük markalar Android Auto ekosistemine olan yaklaşımlarını değiştirmiş olsalar da, platform hakkında iyi düşünceye sahip olan şirketler de var. Araç içinde kullanılan sistem olan Android Auto, gün geçtikçe kendini yeniliyor ve firmalar yavaş yavaş tamamen destekleyeceğini açıklıyor. Fransız otomobil üreticisi Renault, Android Auto platformuna tam destek vereceklerini açıkladı. 

Android Auto'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, aşağıda sıralanan Renault araçları, Android Auto platformunu tamamen destekleyecek:

  • 2017 Espace
  • 2017 Kadjar
  • 2017 Mégane
  • 2017 Mégane Estate
  • 2017 Scénic
  • 2017 Grand Scénic
  • 2017 Talisman
  • 2017 Talisman Estate

Bunların yanında bir de yakında destek sunulacak araçlar var:

  • 2017 Captur
  • 2017 Clio
  • 2017 Clio Estate
  • 2017 Kangoo
  • 2017 Koleos
  • 2017 Master
  • 2017 Trafic
  • 2017 Twingo
  • 2017 Zoé

Renault markası Amerika Birleşik Devletleri'nde çok tanınan bir otomobil üreticisi değil. Türkiye'nin de dahil olduğu pek çok Avrupa ülkesinde ise fazlasıyla tercih ediliyor. Görünen o ki, Android Auto giderek yayılacak. Google'ın Android Auto'yu bir standart haline getirmek istemesini siz nasıl karşılıyorsunuz?

Tesla Otomobil Sahiplerinin Kafalarını Taşlara Vurduğu Yer: Tesla Servisleri

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 10.03.2017

Renault, Android Auto'ya Tam Destek Vereceğini Açıkladı İçin Yorum Yaz

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