Renault, Android Auto'ya Tam Destek Vereceğini Açıkladı

Her ne kadar BMW gibi büyük markalar Android Auto ekosistemine olan yaklaşımlarını değiştirmiş olsalar da, platform hakkında iyi düşünceye sahip olan şirketler de var. Araç içinde kullanılan sistem olan Android Auto, gün geçtikçe kendini yeniliyor ve firmalar yavaş yavaş tamamen destekleyeceğini açıklıyor. Fransız otomobil üreticisi Renault, Android Auto platformuna tam destek vereceklerini açıkladı.

Android Auto'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, aşağıda sıralanan Renault araçları, Android Auto platformunu tamamen destekleyecek:

2017 Espace

2017 Kadjar

2017 Mégane

2017 Mégane Estate

2017 Scénic

2017 Grand Scénic

2017 Talisman

2017 Talisman Estate

Bunların yanında bir de yakında destek sunulacak araçlar var:

2017 Captur

2017 Clio

2017 Clio Estate

2017 Kangoo

2017 Koleos

2017 Master

2017 Trafic

2017 Twingo

2017 Zoé

Renault markası Amerika Birleşik Devletleri'nde çok tanınan bir otomobil üreticisi değil. Türkiye'nin de dahil olduğu pek çok Avrupa ülkesinde ise fazlasıyla tercih ediliyor. Görünen o ki, Android Auto giderek yayılacak. Google'ın Android Auto'yu bir standart haline getirmek istemesini siz nasıl karşılıyorsunuz?

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