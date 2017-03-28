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Terörle Mücadelede Etkili, MilliTaktik İHA'ların Yeni Serisi Cephede

Terörle Mücadelede Etkili, Bayraktar Taktik İHA'ların Yeni Serisi Cepheye Erken Çıktı

Ekim 2017'de tamamlanarak teslim edilmesi planlanan BayraktarTB2 İHA serisinin teslimatı başladı. Selçuk Bayraktar Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yeni seri Bayraktar Taktik İnsansız Hava Araçlarının göreve başladığını duyurdu.

Sadece gözlem amaçlı değil, yüzde yüz yerli silahlarla da donatılabilen yeni nesil İHA'lar ülkemiz için büyük önem taşıyan operasyonların en önemli unsuru olarak dikkati çekiyor. Yüzde yüz milli ve özgün tasarım olarak imal edilen, aynı zamanda savunma sanayinde rekor düzeyde (yüzde 93) yerli sanayi katılım oranı ile üretiliyorlar. Bayraktar İHA'sı, harp başlıklı füzelerle gerçekleştirilen ilk atışlarından bu yana kısa sürede terörle mücadeleye de önemli bir katkı sağlamışlardı.

Terörle Mücadelede Etkili, Bayraktar Taktik İHA'ların Yeni Serisi Cepheye Erken Çıktı

Bayraktar TB2 taktik İHA yurt savunma ve istihbaratında dışa bağımlılığı önemli ölçüde düşürebilecek şekilde tamamı yerli tasarım ve yazılım desteğiyle üretiliyorlar. Bayraktar İHA'ları TSK envanterine ilk olarak 2007 yılında giriş yaptılar.  O zamandan bu yana sürekli geliştirilerek teknolojik yarıştan geri kalmamaya özen gösterdiler. 

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Yazar: - 28.03.2017

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