Tesla'nın Hisselerinin Yüzde 5'i Çinli Tencent Firması Tarafından Satın Alındı

Asya'nın en değerli ikinci teknoloji firması olan Çinli firma Tencent, Tesla'nın hisselerinin yüzde 5'lik bir miktarını satın aldı. Çinli firma 8.167.544 adet hisseyi 1.7 milyar dolarlık bir fiyata satın alarak Tesla'nın en büyük hissedarlarından biri oldu.

Bu satın alma haberi tek başına Tesla'nın hisselerinin değerini artırmaya bile yetti. Çünkü bu satın alma işleminden sonra Tesla'nın hisselerinde yüzde 3'lük bir artış gözlendi. Ardından gelen artışlarla birlikte Tencent'in 1.7 milyar dolara aldığı hisselerin değeri 2.2 milyar dolar seviyelerine kadar yükseldi.

Tencent adlı bu teknoloji firması, kendi üretimleri ve teknolojisiyle öne çıktığı kadar yatırımlarıyla da öne çıkmayı bu sayede başarıyor. Çünkü Çinli firmanın daha önceden Snapchat ve WeChat gibi birçok uygulamaya da yatırım yapmış olduğunu biliyoruz. Firma 2016'da da 21.9 milyar dolarlık rekor bir gelir elde ederek yüzde 48 oranında gelir artışı sağlamış.

Çinli firma ayrıca HERE'in yüzde 10 hissesini de satın almıştı. Bu da bizlere Tencent'in otomotiv ve ulaşım sektörlerine doğru yönelmekte olduğunu açıkça gösteriyor. Ayrıca firma, kısa süre önce Kuaishou adlı bir uygulamaya da 350 milyon dolarlık bir yatırım yapmış. Fotoğraf paylaşımı amaçlı geliştirilen bu uygulamanın kısa zaman içerisinde ABD'ye açılması bekleniyor.

Tencent, neden Tesla'nın hisselerini satın aldı derseniz; bunun birkaç sebebi var. Bilinen sebebini açıklamak gerekirse, bu Çinli teknoloji firması kısa zaman önce sanal gerçeklik konusunda bazı çalışmalarını duyurmuştu. Ardından rakipleri olan Baidu'nun ünlü bir makine öğrenimi araştırmacısını laboratuvarlarının başına getirmişti. Yani Tencent firması sanal gerçeklik uygulamaları konusunda Tesla ile çalışacak gibi görünüyor. Bu satın almanın diğer bir sebebi ise Tesla'nın yükselişte olan bir firma olması de gösterilebilir. Açıkladığımız verilerden de görüldüğü üzere, Tencent büyük kar elde etmeye devam edecek gibi görünüyor.

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