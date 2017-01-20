Truck Simulator USA(iOS)
Truck Simulator USA'da gerçekçi bir kamyon kullanma tecrübesi yaşıyoruz
Truck Simulator USA tır ve kamyon kullanma keyfini mobil cihazlarınıza taşıyan bir kamyon simülatörü olarak tanımlanabilir.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir tır simülatörü olan Truck Simulator USA'da Amerika üzerinde ve buna ek olarak Kanada ve Meksika üzerinde tır kullanmamıza imkan tanınıyor. Oyunda nakliye işleriyle uğraşan bir tır şöförünün yerine geçiyoruz. Bize verilen görev ise çakıl, akaryakıt, araba ve gıda gibi farklı yükleri taşımak. Bu iş için Amerika'nın bir ucundan diğer ucuna yolculuk ediyoruz.
Truck Simulator USA'da para kazandıkça yeni tır modellerinin kilidini açabiliyoruz. Oyunda farklı arazi ve hava şartlarında tır kullanabilmekteyiz. Kimi zaman karlı bölgelerde tır kullanırken kimi zaman çöllerde araç kullanabiliyoruz. Dağlık araziler ve şehirler de oyunda ziyaret edeceğimiz yerler arasında.
Truck Simulator USA'da 2 farklı oyun modu bulunuyor. Kariyer modunda profesyonel bir tır şoförü olarak yeteneklerinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz. Online multiplayer modunda ise diğer oyuncularla birlikte oyunu oynayabiliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Ovidiu Pop
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