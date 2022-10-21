Bus Simulator Ultimate APK, android cihazlarda oynanabilen otobüs simülasyon oyunudur.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bünyesinde birbirinden farklı otobüs modelleri bulunduran Bus Simulator Ultimate APK, günümüze kadar milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başardı. Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan yapım, zengin içeriği ile mobil platformdaki en gerçekçi otobüs sürme oyunu olarak da adından söz ettiriyor. Ülkemizde de sevilerek oynanan Bus Simulator Ultimate 1.5.0 APK'nın bünyesinde Türkiye Otogarları da mevcut.

Oyuncular temel seviyeden bir şoför olarak başlayacakları Otobüs Simulator Ultimate ile birbirinden farklı otobüsleri seçebilecek, şehirler arasında yolcular taşıyabilecekler. Akıcı trafiğin de yer aldığı simülasyon oyunu içerisinde oyuncular trafik kurallarına uymadıkları takdirde de ceza yiyebilecekler.

Bus Simulator Ultimate APK İndir

Milyonlarca oyuncuya sahip olan Bus Simulator: Ultimate, günümüzde halen geliştirilmeye ve yepyeni içerikler almaya devam ediyor. Ülkemizde ve dünya da sevilerek oynanan mobil simülasyon oyunu, başarılı gidişatı ile rakiplerini de geride bırakmayı başardı. Eğer gerçekçi otobüs sürme simülasyonu oynamak istiyorsanız aradığınız oyun Otobüs Simulator: Ultimate demektir. İyi eğlenceler dileriz.

Bus Simulator Ultimate Özellikleri

Oynaması ücretsiz,

Android ve iOS sürümler,

Birbirinden farklı otobüs modelleri,

Yükseltilebilir pek çok içerik,

Türkiye otogarları,

Basit kontroller,

Zengin içerik,

Düzenli güncellemeler,

Akıcı trafik,

Gerçekçi trafik kuralları,

Türkçe dahil farklı dil seçenekleri,

Mobil oyunculara gerçekçi bir otobüs sürme deneyimi sunan oyun, Bus Simulator Ultimate hile ile de bir çok farklı düzen sağlıyor. Dünyanın dört bir yanından oyunculara sahip olan yapım, Türkçe dil desteğine de sahip. Türk oyun geliştirme firması olan Zuuks Games tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak hem Android platformunda hem de iOS platformunda oynanabilen otobüs sürme simülasyonu, her geçen gün bünyesine yepyeni oyuncuları da katmaya devam ediyor. Oyunculara Türkiye otogarlarını dolaşma fırsatı da veren gerçekçi grafik açıları ile oyunculara sürükleyici bir oynanış atmosferi sunuyor.