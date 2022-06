Truckers of Europe 3 APK

Truckers of Europe 3 ile Android cihazınızda gerçekçi bir tır simülasyonu oynayacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Truckers of Europe serisi ile mobil platformda milyonlarca oyuncuya ulaşan Wanda Software serinin üçüncü oyununu duyurdu. Dün akşam saatlerinde Google Play üzerinde oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Truckers of Europe 3, serinin en geniş içeriklerine ev sahipliği yapıyor. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında tır sürme simülasyon oyunu severler tarafından ilgiyle oynanmaya başlanan Truckers of Europe 3 apk indir, ücretsiz yapısı ile de yüzleri güldürdü.

Lansmana çıkmasından saatler sonra 500 bin indirme barajını geride bırakan mobil tır simülasyon oyunu aldığı olumlu geri bildirimler ile Google Play üzerindeki sıralamasını da yükseltmeye devam ediyor. Gece ve gündüz döngüsü ile oyunculara hem gündüz hem de gece saatlerinde tır sürme fırsatı veren Truckers of Europe 3 ücretsiz apk oldukça başarılı bir oynanışa ev sahipliği yapıyor.

Truckers of Europe 3 APK Özellikleri

Farklı tır seçenekleri,

Gece ve gündüz döngüsü,

Farklı yük seçenekleri,

Farklı şehir seçenekleri,

Tırları kişiselleştirme ve özelleştirme,

3D grafik açıları,

Gerçekçi tır sesleri,

Akıcı trafik,

Trafik kuralları,

Farklı kamera açıları,

İngilizce dil desteği ile lansmana çıkan Truckers of Europe 3 apk, oldukça başarılı grafik açılarına sahip. Oyunculara araç içi kokpitine kadar her detayı görme fırsatı veren oyun, bünyesinde fakrlı tır seçeneklerine de yer veriyor. Oyuncular aldıkları tırları kişiselleştirebilir ve farklı görünümler ile özelleştirebilirler. Gece ve gündüz döngüsü eşliğinde oyunculara zengin bir içeriği deneyimleme fırsatı veren mobil tır oyunu akıcı trafik ile oyunculara yük taşıma fırsatı veriyor. Trafik kurallarının da aktif olduğu yapım içerisinde oyuncular trafik kurallarına uymaya ve yükü sorunsuz teslim etmeye çalışacaklar.

Oldukça doğal ve başarılı grafik açıları ile oyuncuları tatmin eden yapım, düzenli olarak güncellemeler de alacak. Bu güncellemeler ile de oyunculara farklı içerikleri deneyimleme fırsatı verilecek.

Truckers of Europe 3 APK İndir

Google Play üzerinde oynaması ücretsiz olarak indirilen Truckers of Europe 3 apk yükle milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Ülkemizde de sevilerek oynanmaya başlanan mobil oyun, başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor.