Vahşi Hayatın İçine Sızan Robot Casus Orangutan, Orangu-Cam

BBC televizyonunun muhteşem belgeseli Planet Earth, ikinci sezonunda oldukça ilginç bir projeye öncülük edecek. Planet Earth 2 (Yeryüzü) belgeselinde Orangu-cam adı verilen animatronik kamera, bir orangutan kılığında vahşi yaşamı tam da can alıcı noktalarından izleyicilere kaydedip sunacak.

Planet Earth Belgeseli, BBC televizyonun dünya vahşi yaşamını farklı doğal habitatlarda sunan bir belgeseller serisi. Her Cuma günü sabah kuşağında yayınlanan belgesel, gerçekten izlenmesi gereken inanılmaz görüntülere sahip bir dokümanter olarak IMDb sayfalarında en yüksek puanları toplamayı başarıyor. Sunuculuğunu David Attenborough'nun yaptığı Planet Earth'un ikinci sezonunda belgesel ekibi robot bir orangutan kullanarak vahşi yaşamı tam da kalbinden görüntüleyecekler.

Aşağıda dün bir sabah programında BBC'de tanıtılan robot casus orangutan –orangu-cam-, hayvanların doğal yaşamına kolayca sızacak ve bir gözündeki kamerayla onları taklit ederek kayıtlar yapacak.

BBC One kanalındaki ilk gösteriminde 8,7 milyon kişinin seyretmesiyle yüzde 32,1 izleme oranına sahip olan Yeryüzü Belgeseli, Türkiye'de 29 Eylül 2006 tarihinde itibaren NTV kanalında Levent Dönmez'in seslendirmesiyle izleyiciyle buluşmuştu.