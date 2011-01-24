Mesajlaşma uygulaması deyince akla ilk gelen uygulama olan WhatsApp, tüm dünya üzerinde bir milyardan fazla kullanıcı tarafından kullanılmaktadır.

WhatsApp Nedir?

WhatsApp, Android kullanıcılarının internet bağlantıları yardımıyla, akıllı telefonları aracılığıyla sevdikleriyle ücretsiz olarak mesajlaşmalarına ve konuşmalarına olanak sağlayan popüler bir mesajlaşma uygulamasıdır. Mesajlaşma ve sohbet özelliklerinin dışında fotoğraf gönderme, video gönderme, ses gönderme, belge gönderme ve konum paylaşma gibi gelişmiş özelliklere de sahip olan yazılım, dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook'un gücünü de arkasına almıştır.

Her ne kadar piyasada LINE, Viber, Tango, WeChat ve BiP Messenger gibi güçlü rakipleri olsa da WhatsApp bu noktada zirveyi kimseye kaptırmamak konusunda oldukça kararlı uygulamalardan bir tanesi olarak da dikkat çekmektedir. Hatta uygulama mobil kullanıcılar arasında o kadar popüler oldu ki SMS sektörünün neredeyse ortadan kalkmasına neden oldu diyebiliriz.

Tek bir arkadaşınızla mesajlaşmanın dışında içerisinde yer alan grup sohbet özelliği sayesinde birden fazla arkadaşınızla da eş zamanlı olarak mesajlaşmanıza olanak sağlayan WhatsApp, sahip olduğu ifade desteğiyle; mesajlaşmalarınızı çok daha keyifli ve eğlenceli bir hale de getirmektedir.

Uygulamayı ilk kez telefonunuza kurduğunuz zaman, sahip olduğunuz telefon numarasını sizin kimliğiniz olarak kabul eder ve kişi listeniz üzerinde yer alan ve WhatsApp kullanan tüm arkadaşlarınızı sizin için arkadaş listenize ekler. Bu sayede uygulamayı telefonunuza kurarak telefon numaranızı tanıtmanızla birlikte tüm arkadaşlarınızla kolay ve hızlı bir şekilde mesajlaşmaya başlayabilirsiniz.

Android işletim sistemini kullanan HTC, Samsung, LG, Sony ve diğer farklı marka akıllı telefonlar ile sorunsuz bir şekilde çalışabilen uygulama, çapraz platform desteği sayesinde iOS ve Windows Phone işletim sistemine sahip akıllı telefon üzerinde de kullanılabilmektedir. Ayrıca sahip olduğu WhatsApp Web özelliği sayesinde, uygulamayı bilgisayarlarınız üzerinde de rahatlıkla kullanmaya başlayabilirsiniz. Bunun için tek ihtiyacınız olan şey WhatsApp PC sürümünü bilgisayarlarınız üzerine indirmek.

Şimdiye kadar bahsetmiş olduğum tüm güzel özelliklerin dışında, WhatsApp ile göndermiş olduğunuz tüm mesajların arkadaşlarınız tarafından görülüp görülmediğini görüntüleme şansına da sahipsiniz. Bu özellik her ne kadar güzel olsa da yer yer sıkıntılı durumlara da yer açabilmektedir. Neyse ki isterseniz bu özelliği kapatma şansı da WhatsApp üzerinde sizlere sunulmakta. Tüm mesajlaşmalarınızı, resimlerinizi ve videolarınızı da çevrimiçi ortamda yedeklemenize izin veren WhatsApp ile istediğiniz zaman yedeklemiş olduğunuz tüm verilerinizi kolayca geri yükleyebilirsiniz.

Dünyaca ünlü popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı indirerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Aynı zamanda indirme seçenekleri arasında yer alan WhatsApp APK ve WhatsApp APK Beta sürümleri yardımıyla da güncellemeler daha telefonunuza gelmeden güncelleme işlemlerini herkesten önce tamamlayabilirsiniz.

WhatsApp ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorulara ve cevaplarına sizler için hazırladığımız "WhatsApp'la İlgili Merak Ettiğiniz Sorular ve Cevapları" yazımız aracılığıyla ulaşabilirsiniz.