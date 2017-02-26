Yurt Dışından Alınan Cihazlara IMEI Düzenlemesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, yayınladığı yeni bir tebliğ ile yurt dışından alınan ve sonrasında bozulup, IMEI numarası değiştirilmek zorunda kalınan cihazlar için önemli bir yenilik yaptı.

Yurt dışından cihaz aldığınızda, onu pasaportunuza IMEI numarasıyla işletmeniz gerekiyordu. Bir kere bu işlemi yaptığınızda, sonraki iki yıl boyunca bir başka cihazı pasaportunuza işletemiyordunuz. Kaçak cihazların ülkeye girmesini engellemek adına yapılmış bu düzenlemede değişikliğe gidildi. BTK, "Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınmasına dair tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliği" adı altında yaptığını çalışmayı nihayete ulaştırarak, Resmi Gazete üzerinden yayınladı.

Eski düzenlemede, yurt dışından alınan cihazlar bozulduğunda ve IMEI numarası değiştirildiğinde sıkıntı yaşanabiliyordu. Bu sorunu çözmek adına yeni bir tebliğ yayınlayan BTK, arıza sebebiyle IMEI numarasında değişiklik olan cihazlar için düzenlemeye gitti. Yeni tebliğin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından, anakart değişimi ya da başka sebepler yüzünden IMEI numarası değiştirilen cihazlar, kolayca Türkiye'de kullanılabilir hale getirildi.

Yeni düzenlemeden yararlanmak için servisiniz tarafından size verilen IMEI değişiklik yazısıyla BTK'ya başvurmanız yetecek. Böylece bozulan cihazlardan doğan mağduriyetlerin de önüne geçilmiş olacak.

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