DAEMON Tools Lite10.5.1 (Windows)
Ücretsiz Sunulan Bu Yazılım İle Sanal Disk Oluşturabilirsiniz
DAEMON Tools Lite Artı Yönleri
- + Az kaynak kullanımı
- + Geniş format desteği
- + Gerçek optik sürücülerden daha hızlı çalışıyor
DAEMON Tools Lite Eksi Yönleri
- - 4 adet sanal disk limiti
DAEMON Tools Lite, kullanıcıların bilgisayarları üzerinde hızlı ve kolay bir şekilde sanal diskler (sürücüler) oluşturmalarına olanak sağlayan ücretsiz ve güvenilir bir yazılımdır. Oluşturacağınız sanal diskler yardımıyla daha önce imaj olarak kaydetmiş olduğunuz CD ve DVD sürücüleri doğrudan kullanabilirsiniz.
CCD, BWT, MDS, CDI, NRG, PDI, B5T, CUE, BIN, ISO ve ISZ gibi tüm popüler uzantıları destekleyeren DAEMON Tools Lite, yardımıyla Ultra ISO, Magic ISO veya Power ISO gibi farklı programlar yardımıyla oluşturulmuş olan imaj dosyalarını da kolaylıkla oynatma şansına sahipsiniz. Tek yapmanız gereken şey sabit diskiniz üzerinde yer alan imaj dosyalarını seçmek ve DAEMON Tools Lite yardımıyla oluşturmuş olduğunuz sanal sürücüler üzerine yerleştirmektir.
Sistem tepsisi üzerinde sessiz bir şekilde çalışan program yardımıyla, sanal disk oluşturma, sanal disk yerleştirme ve daha birçok işlemi program ana penceresini açmadan hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Sadece sanal disk oluşturmanın ve sanal diskleri kullanmanın dışında sanal diskler üzerinde kullanabileceğiniz kendi imaj dosyalarını da oluşturmanıza olanak sağlayan program yardımıyla; CD/DVD/Blu-ray diskleriniz üzerindeki verileri ISO, MDS, MDF ve MDX uzantılı imaj dosyaları olarak bilgisayarınız üzerine kaydedebilirsiniz.
4 adet sanal sürücü oluşturmanıza izin veren DAEMON Tools Lite, sıradan bir bilgisayar kullanıcısının ihtiyaçlarını fazlasıyla yerine getirmektedir. Tüm CD ve DVD sürücüleriyle uyumlu şekilde çalışan program, kendi imaj dosyalarınızı oluşturmak istediğiniz zaman CD ve DVD'lerin koruma yöntemi ne olursa olsun dönüştürme işlemlerini sorunsuz bir şekilde tamamlar.
Piyasada en çok kullanılan sanal disk oluşturma programları arasında yer alan DAEMON Tools Lite, sahip olduğu gelişmiş özellikler ve ücretsiz olması nedeniyle özellikle oyunseverler ve arşivciler tarafından çok kullanılmaktadır.
Kolay kullanımı ve gelişmiş özellikleri nedeniyle piyasadaki birçok ücretli programı aratmayan DAEMON Tools Lite, sanal sürücü ve kendi imaj dosyalarınızı oluşturma konusunda mutlaka tercih etmeniz gereken yazılımlardan bir tanesidir.
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5- DAEMON Tools Lite 10.5.0 için Omer SelvşiAd Soyad dedi ki;
harika bir program bunun sayesinde güzel oyunlar indirdimArtı Yönleri: cd siz oyun oynama Eksi Yönleri: reklam (fazla değil fakat sinir ediyor :P)
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DAEMON Tools Lite 10.5.0 için burak öz dedi ki;
nerden indiriyoz bir söyleyin çok lazim
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5- DAEMON Tools Lite 10.5.0 için Fenasi Kerim dedi ki;
Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel
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4- DAEMON Tools Lite 10.5.0 için Ziyaretçi dedi ki;
indirdim net framework istiyor onu da indirip kullanıcam bakalım, teşekkürler.
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DAEMON Tools Lite 10.4.0.0190 için Ziyaretçi dedi ki;
Yorumlara bakmayın süper program tamamen ücretsiz sadece reklam var başka bir kötülüğü yokArtı Yönleri: + Eksi Yönleri: -
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- Geçen Hafta / Toplam:
- 6,376 / 3,203,295
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Disc Soft
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