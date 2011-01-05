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DAEMON Tools Lite
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DAEMON Tools Lite

10.5.1 (Windows)
DAEMON Tools Lite İndir Hemen İndir

675.85 KB
Editör Puanı: 5/5
5

126 Kullanıcı: 4.5/5

4.5
DAEMON Tools Lite
DAEMON Tools Lite
DAEMON Tools Lite
DAEMON Tools Lite

Ücretsiz Sunulan Bu Yazılım İle Sanal Disk Oluşturabilirsiniz

DAEMON Tools Lite Artı Yönleri
  • + Az kaynak kullanımı
  • + Geniş format desteği
  • + Gerçek optik sürücülerden daha hızlı çalışıyor
DAEMON Tools Lite Eksi Yönleri
  • - 4 adet sanal disk limiti
Can Çevrim Son güncelleme 14 dakika önce

DAEMON Tools Lite, kullanıcıların bilgisayarları üzerinde hızlı ve kolay bir şekilde sanal diskler (sürücüler) oluşturmalarına olanak sağlayan ücretsiz ve güvenilir bir yazılımdır. Oluşturacağınız sanal diskler yardımıyla daha önce imaj olarak kaydetmiş olduğunuz CD ve DVD sürücüleri doğrudan kullanabilirsiniz.

CCD, BWT, MDS, CDI, NRG, PDI, B5T, CUE, BIN, ISO ve ISZ gibi tüm popüler uzantıları destekleyeren DAEMON Tools Lite, yardımıyla Ultra ISO, Magic ISO veya Power ISO gibi farklı programlar yardımıyla oluşturulmuş olan imaj dosyalarını da kolaylıkla oynatma şansına sahipsiniz. Tek yapmanız gereken şey sabit diskiniz üzerinde yer alan imaj dosyalarını seçmek ve DAEMON Tools Lite yardımıyla oluşturmuş olduğunuz sanal sürücüler üzerine yerleştirmektir.

Sistem tepsisi üzerinde sessiz bir şekilde çalışan program yardımıyla, sanal disk oluşturma, sanal disk yerleştirme ve daha birçok işlemi program ana penceresini açmadan hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Sadece sanal disk oluşturmanın ve sanal diskleri kullanmanın dışında sanal diskler üzerinde kullanabileceğiniz kendi imaj dosyalarını da oluşturmanıza olanak sağlayan program yardımıyla; CD/DVD/Blu-ray diskleriniz üzerindeki verileri ISO, MDS, MDF ve MDX uzantılı imaj dosyaları olarak bilgisayarınız üzerine kaydedebilirsiniz.

4 adet sanal sürücü oluşturmanıza izin veren DAEMON Tools Lite, sıradan bir bilgisayar kullanıcısının ihtiyaçlarını fazlasıyla yerine getirmektedir. Tüm CD ve DVD sürücüleriyle uyumlu şekilde çalışan program, kendi imaj dosyalarınızı oluşturmak istediğiniz zaman CD ve DVD'lerin koruma yöntemi ne olursa olsun dönüştürme işlemlerini sorunsuz bir şekilde tamamlar.

Piyasada en çok kullanılan sanal disk oluşturma programları arasında yer alan DAEMON Tools Lite, sahip olduğu gelişmiş özellikler ve ücretsiz olması nedeniyle özellikle oyunseverler ve arşivciler tarafından çok kullanılmaktadır.

Kolay kullanımı ve gelişmiş özellikleri nedeniyle piyasadaki birçok ücretli programı aratmayan DAEMON Tools Lite, sanal sürücü ve kendi imaj dosyalarınızı oluşturma konusunda mutlaka tercih etmeniz gereken yazılımlardan bir tanesidir.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Geçen Hafta / Toplam:
6,376 / 3,203,295
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Disc Soft
Kurulum adımlarında araç çubuğu, anasayfa değiştirme vb. seçenekler barındırır. Seçerek ilerleyiniz.

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