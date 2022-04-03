PowerISO ile disk imajlarınızı kullanarak sanal sürücüler oluşturabilirsiniz.

Can Erdil Şentürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

PowerISO CD, DVD veya Blu-Ray imaj dosyaları söz konusu olduğunda başvurabileceğiniz en başarılı sanal disk yaratma araçları arasındadır. Ücretsiz sürümü ile beğenilen uygulama, ücretli sürümünü de vazip bir fiyat etiketi ile kullanıcılarına sunmaya devam ediyor.

PowerISO Özellikleri

Ücretli ücretsiz sürümler,

32bit ve 64bit desteği,

CD ve DVD yazma,

Basit ve kullanışlı adımlar,

İngilizce dil,

Sade tasarım, beyaz tema,

PowerISO temel olarak iSO, BIN, NRG, CDI, DAA ve benzeri kalıp dosyaları ile ilgili tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış bir yazılımdır. PowerISO kullanarak iSO kalıp dosyalarının içeriklerini sanal disk oluşturmadan görebilir ve bu içerikleri belirleyeceğiniz klasörlere çıkartabilirsiniz. Program bu iş için kullanıcılara büyük kolaylıklar da sunuyor. Sağ tıklamayla açılan Windows içerik menülerine kısayollarını yerleştiren Power ISO ile kalıp dosyalarının üzerine sağ tıklayarak içeriklerini dışa aktarabilirsiniz.

PowerISO kalıp dosyalarınızı kullanarak CD yazma, DVD yazma ve Blu-Ray yazma işlemlerini gerçekletirmenizi vs müzik diskleri, veri diskleri ve video diskleri yaratmanızı sağlıyor. PowerISO ile MP3, FLAC, APE, WMA gibi bilgisayarınızda kayıtlı olan ses dosyalarından müzik CD'leri oluşturabilirsiniz. Tam tersi şekilde müzik CD'lerindeki şarkıları belirtilen formatlarda bilgisayarınıza kaydedebiliyorsunuz.

PowerISO ile iSO ve BIN formatlarında kendi kalıp dosyalarınızı da yaratabilirsiniz. Bu iş için kaynak olarak CD, DVD veya Blu-Ray disklerinizi kullanabileceğiniz gibi sabit diskinizde kayıtlı dosyaları da kullanabiliyorsunuz. PowerISO ayrıca iSO kalıplarının içeriklerini düzenlemenize ve değiştirmenize de olanak sağlamakta.

PowerISO İndir

PowerISO ile yaratacağınız sanal disklere kalıp dosyalarınızı yerleştirebilir ve bu kalıp dosyalarını CD, DVD veya Blu-Ray disklere yazdırmadan bilgisayarınızda normal bir şekilde kullanabilirsiniz.

PowerISO kalıp dosyalarını farklı formatlara dönüştürmenizi de mümkün kılıyor. Program BIN kalıplarını ISO'ya dönüştürebildiği gibi diğer kalıp dosyalarını da ISO'ya dönüştürebilmekte.

PowerISO ile önyüklenebilir (bootable) USB sürücüleri de oluşturabilirsiniz. Bu özelliği kullanarak Windows'u USB ile yüklemek için kullanabileceğiniz USB diskler yaratabiliyorsunuz. Benzer şekilde önyüklenebilir CD ve DVD diskler de oluşturabilirsiniz.

Not: Program ek yazılım kurulum teklifleri ile birlikte gelmektedir. Programı çalıştırabilmek için bu ek yazılımları yüklemenize gerek yoktur.