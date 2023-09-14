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Rufus

Rufus

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 129,081
  • DOSYA BOYUTU 1.40 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Pete Batard
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Rufus ile bootable (önyüklenebilir) USB diskleri kolayca hazırlayabilirsiniz.

Can Çevrim
Can Çevrim -

Rufus İndir

Rufus önyüklenebilir USB diskler hazırlamanıza yardımcı olan küçük, kullanımı basit ve aynı zamanda ücretsiz bir programdır.

Genellikle şu durumlarda ihtiyacınız olabilir:

  • Bilgisayarınıza format attınız ve işletim sisteminizi bir ISO kalıp dosyası yardımıyla USB bellek üzerinden kuracaksanız.
  • İşletim sistemi yüklü olmayan bir bilgisayar üzerinde çalışmanız gerekiyorsa.
  • BIOS veya DOS sürümünü güncellemeniz gerekiyorsa.
  • Düşük seviyeli bir programı çalıştırmanız gerekiyorsa.