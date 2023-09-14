NASIL YAPILIR

Windows 10'u USB Belleğe Kurma ve USB Üzerinden Çalıştırma Nasıl Yapılır?

Eğer sık sık seyahat ediyorsanız ve yanınızda bir dizüstü bilgisayar taşımak külfet gibi geliyorsa Windows 10'u USB belleğe kurma işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor olabilirsiniz.