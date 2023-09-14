Rufus
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 129,081
- DOSYA BOYUTU 1.40 MB
- Üretici Pete Batard
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Rufus ile bootable (önyüklenebilir) USB diskleri kolayca hazırlayabilirsiniz.
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Rufus önyüklenebilir USB diskler hazırlamanıza yardımcı olan küçük, kullanımı basit ve aynı zamanda ücretsiz bir programdır.
Genellikle şu durumlarda ihtiyacınız olabilir:
- Bilgisayarınıza format attınız ve işletim sisteminizi bir ISO kalıp dosyası yardımıyla USB bellek üzerinden kuracaksanız.
- İşletim sistemi yüklü olmayan bir bilgisayar üzerinde çalışmanız gerekiyorsa.
- BIOS veya DOS sürümünü güncellemeniz gerekiyorsa.
- Düşük seviyeli bir programı çalıştırmanız gerekiyorsa.