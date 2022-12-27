2023 Yılı İtibariyle WhatsApp Çalıştıramayacak Telefonlar Belli Oldu
1 Ocak 2023'ten itibaren WhatsApp çalıştıramayacak telefonlar belli oldu. İşte WhatsApp desteği kesilecek modeller!
WhatsApp'ın uygulama gereksinimleri yeni koşullara sahip olacak ve böylelikle 1 Ocak 2023 itibari ile bazı modellerde WhatsApp kullanılamayacak. Bu da 2023 yılının birçok telefon modelinde WhatsApp desteğinin kesileceği anlamına geliyor. Peki hangi telefonlar artık WhatsApp'ı kullanamayacak?
WhatsApp kullanıcılarının 1 Ocak 2023'ten itibaren WhatsApp'ı kullanabilmesi için en az Android 4.2 veya iOS 12.1 yüklü bir telefona ihtiyaçları olacak. Hatırlayacağınız üzere yakın dönemde de benzer bir durum yaşanmış ve bazı telefon modelleri WhatsApp kullanamamaya başlamıştı.
1 Ocak 2023'ten İtibaren WhatsApp Çalıştıramayacak Telefonlar
- iPhone 5
- iPhone 5c
- Archos 53 Platinum
- Grand S Flex ZTE
- Grand X Quad V987 ZTE
- HTC Desire 500
- Huawei Ascend D
- Huawei Ascend D1
- Huawei Ascend D2
- Huawei Ascend G740
- Huawei Ascend Mate
- Huawei Ascend P1
- Quad XL
- Lenovo A820
- LG Enact
- LG Lucid 2
- LG Optimus 4X HD
- LG Optimus F3
- LG Optimus F3Q
- LG Optimus F5
- LG Optimus F6
- LG Optimus F7
- LG Optimus L2 II
- LG Optimus L3 II
- LG Optimus L3 II Dual
- LG Optimus L4 II
- LG Optimus L4 II Dual
- LG Optimus L5
- LG Optimus L5 Dual
- LG Optimus L5 II
- LG Optimus L7
- LG Optimus L7 II
- LG Optimus L7 II Dual
- LG Optimus Nitro HD
- Memo ZTE V956
- Samsung Galaxy Ace 2
- Samsung Galaxy Core
- Samsung Galaxy S2
- Samsung Galaxy S3 mini
- Samsung Galaxy Trend II
- Samsung Galaxy Trend Lite
- Samsung Galaxy Xcover 2
- Sony Xperia Arc S
- Sony Xperia miro
- Sony Xperia Neo L
- Wiko Cink Five
- Wiko Darknight ZT
iPhone 4 ve altı modellere geçtiğimiz aylarda desteğin kesilmesinin ardından 1 Ocak 2023 itibari ile 5 ve 5c modeline de destek kesiliyor. Burada en dikkat çeken nokta ise ülkemizde de hâlâ kullanılan LG ve Samsung modellerinin birçoğunda WhatsApp'ın artık çalıştırılamayacak olması.
Eğer siz de bu telefonlardan birini kullanıyorsanız WhatsApp kullanmaya devam etmek için telefonunuz destekliyorsa güncel sürüme yükseltmeyi, desteklemiyorsa yeni telefona geçmeyi düşünmeniz gerekecek.
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