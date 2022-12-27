2023 Yılı İtibariyle WhatsApp Çalıştıramayacak Telefonlar Belli Oldu

WhatsApp'ın uygulama gereksinimleri yeni koşullara sahip olacak ve böylelikle 1 Ocak 2023 itibari ile bazı modellerde WhatsApp kullanılamayacak. Bu da 2023 yılının birçok telefon modelinde WhatsApp desteğinin kesileceği anlamına geliyor. Peki hangi telefonlar artık WhatsApp'ı kullanamayacak?

WhatsApp kullanıcılarının 1 Ocak 2023'ten itibaren WhatsApp'ı kullanabilmesi için en az Android 4.2 veya iOS 12.1 yüklü bir telefona ihtiyaçları olacak. Hatırlayacağınız üzere yakın dönemde de benzer bir durum yaşanmış ve bazı telefon modelleri WhatsApp kullanamamaya başlamıştı.

1 Ocak 2023'ten İtibaren WhatsApp Çalıştıramayacak Telefonlar

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

iPhone 4 ve altı modellere geçtiğimiz aylarda desteğin kesilmesinin ardından 1 Ocak 2023 itibari ile 5 ve 5c modeline de destek kesiliyor. Burada en dikkat çeken nokta ise ülkemizde de hâlâ kullanılan LG ve Samsung modellerinin birçoğunda WhatsApp'ın artık çalıştırılamayacak olması.

Eğer siz de bu telefonlardan birini kullanıyorsanız WhatsApp kullanmaya devam etmek için telefonunuz destekliyorsa güncel sürüme yükseltmeyi, desteklemiyorsa yeni telefona geçmeyi düşünmeniz gerekecek.