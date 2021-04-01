Bilim Haberleri

Bilim

28 Temmuz 2021 Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı Tablosu

2019 yılının sonlarına doğru ortaya çıkan ve o zamandan bu yana ana gündem haline gelen Covid-19, hızla yayılmaya devam ediyor. Yapılan resmi açıklamalarla birlikte 28 Temmuz 2021 Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı Tablosu belli oldu.