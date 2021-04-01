Bilim Haberleri

Araştırmacılar Gerçek Sünger Bob'u İlk Defa Keşfetti
Gerçek Sünger Bob ve Patrick Yıldız New York'un derin denizinde bulundu. NOAA'dan bilim adamları, derin deniz habitatlarını keşfetmek ve fotoğraflamak için uzaktan kumandalı araçlar kullanıyor.
Köpekler İnsanların Yalan Söylediğini Anlayabiliyor
Viyana Üniversitesi bünyesinde yapılan araştırmalara göre köpekler, zaman zaman insanların yalan söylediğini anlayabiliyor.
Prof. Dr. Yıldız: Yerli Aşımız Sinovac'tan Daha Etkili
Erciyes Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, Türkiye'de geliştirilemekte olan Turkovac aşısı hakkında bazı dikkat çekici verileri kamuoyu ile paylaştı.
28 Temmuz 2021 Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı Tablosu
2019 yılının sonlarına doğru ortaya çıkan ve o zamandan bu yana ana gündem haline gelen Covid-19, hızla yayılmaya devam ediyor. Yapılan resmi açıklamalarla birlikte 28 Temmuz 2021 Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı Tablosu belli oldu.
İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Açıklandı: En Çok Vaka Olan İller!
Türkiye genelinde aşılamanın artmasına paralel yaşanan sahte güven hissi, vaka sayılarında da artışa neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Temmuz - 23 Temmuz tarihlerini kapsayan İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı tablosunu paylaştı.
27 Temmuz 2021 Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı Tablosu
2019 yılının sonlarına doğru ortaya çıkan ve o zamandan bu yana ana gündem haline gelen Covid-19, hızla yayılmaya devam ediyor. Yapılan resmi açıklamalarla birlikte 27 Temmuz 2021 Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı Tablosu belli oldu.
Jeff Bezos'tan NASA'ya 2 Milyar Dolarlık Ay Teklifi
Jeff Bezos'tan NASA'ya 2 milyar dolarlık Ay teklifi geldi. Jeff Bezos, uzay şirketi Blue Origin ile Elon Musk'ın SpaceX'i arasındaki uzay savaşını yeniden alevlendirmek için NASA'dan 2 milyar dolara feragat etmek istiyor.
BioNTech Yeni Aşılar Üzerinde Çalışıyor
Ülkemizde de kullanılmakta olan Covid-19 aşıları ile yakından tanıdığımız BioNTech, yeni aşılar üzerinde çalışıyor.
Sinovac'ın 6 Ay Sonraki Antikor Seviyesi Belli Oldu
Sinovac'ın 6 ay sonraki antikor seviyesi açıklandı. Sinovac'ın koronavirüs aşısı CoronaVac uygulanan kişilerin 6 ay sonraki antikor seviyeleri ortaya çıktı.
Beyin Tümörünü Küçülten Manyetik Kask Geliştirildi!
Geçtiğimiz dönemlerde kasklar ya da yapay zeka teknolojisi ile beyin tümörlerini tespit edebilen çeşitli teknolojilerle karşılaşmıştık.
26 Temmuz 2021 Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı Tablosu
2019 yılının sonlarına doğru ortaya çıkan ve o zamandan bu yana ana gündem haline gelen Covid-19, hızla yayılmaya devam ediyor. Yapılan resmi açıklamalarla birlikte 26 Temmuz 2021 Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı Tablosu belli oldu.
Çin, Dünyanın İlk Çevreci Nükleer Reaktörünü İnşa Ediyor
Çin'den çevreci nükleer reaktör projesi geliyor. Toryum reaktörleri olarak adlandırılan yeni nesil bu santraller, hem suya ihtiyaç duymuyor hem de nükleer silah üretmek için kullanılamıyor.
Covid-19 Geçirenlerde IQ Düşmesi Yaşanıyor
Covid-19 IQ düşmesine yol açıyor. Hastaneye kaldırılan ve solunum cihazına bağlı olan insanlar, Büyük Britanya Zeka Testi'nde sınıfta kaldılar.
3 Doktorun Öldüğünü Bildirdiği Mahkum Morgda Canlandı
3 ayrı doktor tarafından öldüğü bildirilen mahkum morgda canlandı. İspanya'daki hapishanenin yetkilileri, üç ayrı doktorun hiçbir hayati belirti göstermeyen mahkumun öldüğünü bildirmesinden sonra bir anda canlanması karşısında şoke oldu.
3. Doz Aşı Gerekli mi? Prof. Dr. Uğur Şahin Açıkladı
3. doz aşı gerekli mi? Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, uzun bir süredir merak edilen soru ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu.