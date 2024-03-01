teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

Türkiye'nin En Pahalı Televizyonu Ne Kadar? Samsung Micro RGB TV Satışta!

Her ne kadar evimizin bir köşesinde atıl durumda kalmış gibi olsalar da televizyonlar hala salonlarımızın başköşesinde yer alıyor. Bu kapsamda markalar farklı teknolojiler ve panelleri de piyasaya sürmeye devam ediyor.