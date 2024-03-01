teknoloji Haberleri

6 Bin Uçak Geri Çağırıldı: Airbus A320 İçin Kritik Sorun!
Dünya havacılığını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme ortaya çıktı. Airbus küresel çapta yoğun kullanılan bir uçak ailesi için acil bir teknik adım atıyor.
18 Günlük Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat Tanıtıldı! AMOLED Ekranı Var
Black Shark, geçtiğimiz yılın sonunda piyasaya sürdüğü GS3 akıllı saatinden sonra şimdi de GS3 Ultra modelini tanıttı.
Epic Games CEO’sundan Steam’e Sert Eleştiri!
Son yıllarda hızla gelişen yapay zekâ teknolojileri, artık günlük hayatımızdan iş dünyasına kadar her alanda kendini gösteriyor.
Steam Machine Konsollardan Ucuz mu Olacak? İşte Detaylı Fiyat Analizi!
Oyun dünyasının önde gelen isimlerinden Valve, geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen yeni Steam donanımlarını tanıttı. Şirket yeni nesil kontrolcüler ve kablosuz
Türkiye'nin En Pahalı Televizyonu Ne Kadar? Samsung Micro RGB TV Satışta!
Her ne kadar evimizin bir köşesinde atıl durumda kalmış gibi olsalar da televizyonlar hala salonlarımızın başköşesinde yer alıyor. Bu kapsamda markalar farklı teknolojiler ve panelleri de piyasaya sürmeye devam ediyor.
Apple'dan Sürpriz Hamle: Efsanevi Intel MacBook'lar Geri mi Dönüyor?
Bilmeyenler için Apple, geçtiğimiz yıllarda Mac bilgisayarlarında kullandığı Intel işlemcilerini tamamen terk ederek kendi geliştirdiği M serisi çiplere geçiş yapmıştı.
Yapay Zeka Destekli Çok Ucuz Projeksiyon Cihazı Tanıtıldı
Honor, çok uygun fiyatlı olması ile dikkatleri üzerinde toplayan gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip projeksiyon cihazını tanıttı.
Teknoloji Devlerini Logolarından Tanıyabilecek misin?
Logolar bazen bir markanın adından bile daha akılda kalıcı olabiliyor. Peki neredeyse sevdiklerimizin yüzünden daha çok gördüğümüz marka logolarını ne kadar iyi tanıyorsunuz? Bu testte sizler için teknoloji devlerine ait logoları listeledik.
ASUS Uygun Fiyatlı Monitör Tanıttı! 120Hz Ekran ve Dahası
Bütçe dostu monitörler arasına yeni bir model daha katıldı. ASUS VA259HGA isimli yeni monitör hem bütçe dostu uygun fiyat etiketi hem de iddialı özellikleriyle dikkatleri üzerinde topluyor.
54 Saatlik Pil Ömrü Sunan Kulaklık Global Pazara Geldi
OnePlus Buds 3V, Çin'deki tanıtımından bir aydan biraz daha uzun bir sürenin ardından global pazara geldi. Bununla birlikte yeni kablosuz kulaklığın global fiyatı da açıklığa kavuştu.
Çift Kameralı Akıllı Saat Tanıtıldı! AMOLED Ekrana Sahip
Rogbid, Z10 isimli yeni bir akıllı saat tanıttı. Bununla beraber akıllı saatin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu.
300Hz Mini LED Ekranlı Oyun Monitörü Tanıtıldı
AOC, yeni oyun monitörü Q27G4SMN'yi tanıttı. AOC'nin web sitesinin Çin versiyonunda yer alan monitörün henüz bir fiyat etiketi ya da küresel çapta piyasaya sürülme tarihi olmasa da özellikleri açıklığa kavuştu.
Apple’ın 3 Sayfalık Kuruluş Belgesi Açık Artırmaya Çıkıyor!
Apple, teknoloji dünyasının en köklü ve en etkili şirketlerinden biri. Bugün ulaştığı dev konumun arkasında ise yıllar önce atılan çok değerli adımlar bulunuyor.
PC Toplamak Lüks Oldu: 64 GB RAM Artık PS5’ten Pahalı!
Oyun bilgisayarınız için 64 GB gibi yüksek kapasiteli bir DDR5 bellek almayı düşünüyorsanız, önce derin bir nefes almanız gerekecek.
En Büyük PC Üreticisi Stok Yapıyor! Donanım Krizi Kapıda Mı?
Bilgisayar dünyası donanım krizleri ile karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Birkaç yıl öncesine kadar kripto para madenciliği nedeniyle yeni ekran kartlarını normal fiyatlardan bulmak neredeyse imkansız haldeyken, şimdi de bellek çipleri ve diğer kritik bileşenlere talep inanılmaz seviyede arttı.