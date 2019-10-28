AirPods Pro Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Apple kullanıcıların merakla beklediği AirPods Pro kablosuz kulaklık modelini sessiz sedasız tanıttı. AirPods Pro tasarımı ile kullanıcıların kalbine taht kuracak gibi gözüküyor. Gelin hep beraber AirPods Pro'nun tüm teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Kullanıcıların sürekli şikayet ettiği gürültü sorunu AirPods Pro modeli ile çözüldü. Aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip olan AirPods Pro, kişiye özel kullanım rahatlığı sunmakta. AirPods Pro ile beraber kolayca takılıp çıkarılabilen yumuşak ve esnek silikon uçlar geldi. Büyük, orta ve küçük olmak üzere üç farklı boylarda olan uçlar ile çok daha iyi bir ses deneyimi elde edilecek.

İçi konik tasarımlı bu uçlar, kulağınızın şekline uyum sağlayarak AirPods Pro’nun yerine sıkı bir şekilde oturmasına olanak veriyor. Basıncı eşitlemeye yardımcı olan havalandırma delikleri sayesinde kulağınızda hiçbir şey yokmuş gibi hissediyorsunuz.

AirPods Pro'da iç gürültü mikrofonu bulunmakta. Bu mikrofon istenmeyen seslere karşı kulağınızın içini dinliyor ve bunları da anti‑gürültü ile ortadan kaldırıyor. Kablosuz kulaklıkta bulunan şeffaf mod sayesinde dışarıdaki sesleri duyabilmektesiniz. Cihazın alt ucundaki kuvvet sensörünü basılı tutarak Aktif Gürültü Engelleme ve Şeffaf Mod arasında kolayca geçiş yapılabiliyor.

Adaptif EQ sayesinde dinlediğiniz müzik kulağınıza göre otomatik olarak ayarlanıyor. AirPods Pro, Siri'ye de güç veren H1 yonga setinden gücünü alıyor. Suya ve tere dayanıklı bir yapıya sahip olan AirPods Pro modeli 24 saatten fazla pil ömrü sunuyor.

AirPods Pro Fiyatı

Apple'ın sessiz sedasız tanıttığı AirPods Pro modelinin ülkemizdeki satış fiyatı 1.899,00 TL olarak açıklandı. AirPods Pro'nun ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.