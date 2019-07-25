Apple, ABD'nin En Fazla Güneş Enerjisi Kullanan Şirketi Oldu

Apple, ABD'de en fazla güneş enerjisi kapasitesine sahip şirket oldu. Son yedi yıldır güneş enerjisi kullanan Cupertinolu teknoloji devi, Apple Park ve veri merkezleri dahil olmak üzere enerji ihtiyacının yüzde 100’ünü yenilenebilir enerjilerden karşılıyor.

ABD'deki güneş enerjisi endüstrisinin ulusal kar amacı gütmeyen ticaret birliği Solar Energy Industries Association (SEIA) tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Apple’ın doğadaki karbon ayak izini günden güne yok ettiğini ortaya koyuyor.

Rapora göre Apple, 393 megawatt (MW) güneş enerjisi üretimi ile bu alanda lider konumda. Online perakende devi Amazon 329.8 MW kapasite ile ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada ise 242.4 MW ile bir başka perakende şirketi Target bulunuyor.

Apple'ın 2017 yılında geçtiği yeni merkezinin çatısı tamamıyla güneş panellerinden oluşuyor.

Küresel şirketlerin yenilenebilir enerjilere yatırım yapmasının ekonomik ve çevresel olarak yerinde bir adım olacağını belirten SEIA Başkanı Abigail Ross Hopper, "Kurumsal güneş enerjisi yatırımları, iklim değişikliğiyle mücadele etmek, yeni iş alanları yaratmak ve yerel ekonomileri güçlendirmek için hayati bir önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Apple, 2018 yılında yaptığı açıklamada, Apple Park ve veri merkezleri dahil olmak üzere enerji ihtiyacının yüzde 100’ünü yenilenebilir enerjilerden karşıladığını duyurmuştu.

Cupertinolu merkezli şirket, 2011 yılından bu yana yenilenebilir enerji projeleri sayesinde tüm dünyadaki tesislerinde sera gazı emisyonlarını yüzde 54 azalttı ve yaklaşık 2,1 milyon ton sera gazının atmosfere salınmasını engelledi.