Söylenti: Apple'ın Katı Hal Tuşları Planı İptal Oldu!

Apple tedarikçisi Cirrus Logic, bugün yayınladığı bir hissedar mektubunda iPhone 15 Pro modellerinde artık katı hâl tuşlarının yer almayacağını doğruladı.

Mektupta "Bununla birlikte, görüştüğümüz HPMS fırsatları arasında, önceki hissedar mektuplarında bu sonbaharda piyasaya sürülmesi planlandığını belirttiğimiz yeni bir ürünün artık planlandığı gibi piyasaya çıkması beklenmiyor. Müşterimizin bu ürünle ilgili gelecek planları hakkında şu anda sınırlı bir görüşe sahip olduğumuz için, bu bileşenle ilgili geliri dâhili modelimizden kaldırıyoruz." ifadelerine yer veriliyor.

Apple, Katı Hâl Tuşları Planından Neden Vazgeçiyor?

HPMS, Cirrus Logic'in iPhone'lardaki Taptic Engine için haptik sürücüleri içeren yüksek performanslı, karışık sinyal çiplerini ifade ediyor. Teksas merkezli şirket geçtiğimiz Kasım ayında yayınladığı bir hissedar mektubunda "stratejik bir müşteriyle çalışmaya" devam ettiğini ve "önümüzdeki yıl akıllı telefonlarda yeni bir HPMS bileşenini pazara sunmayı" beklediğini belirtmişti. Apple, Cirrus Logic'in en büyük müşterisi ve 2022 mali yılında gelirinin %79'unu oluşturdu.

Barclays analistleri Blayne Curtis ve Tom O'Malley bugün yayınladıkları bir yatırımcı notunda, Cirrus Logic'in yukarıda bahsi geçen yorumlarının muhtemelen katı hâl tuşlarına atıfta bulunduğunu söyledi. Apple analisti Ming-Chi Kuo başlangıçta iPhone 15 Pro modellerinin katı hâl tuşlarına basıldığında dokunsal geri bildirim sağlayan iki ek Taptic Engine ile donatılacağını ve Cirrus Logic'in muhtemelen ilgili bileşenleri sağlayacağını söylemişti.

Apple analisti Jeff Pu da katı hâl tuşlarının muhtemelen önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek iPhone 16 Pro modellerine erteleneceğine inanıyor ancak Cirrus Logic'in bugünkü yorumları, tedarikçinin henüz bu planlardan haberdar olmadığını gösteriyor.