AVrupa ve Türkiye'nin Pek Çok Noktasında Kuzey Işıkları Görüldü!

Gezegenimize çarptığı söylenen güçlü bir solar fırtına Avrupa ve Türkiye'nin pek çok bölgesinde kuzey ışıkları görülmesine yol açtı.

Normal şartlarda Dünya'nın kuzey ülkelerinde oldukça nadir zamanlarda gözlemlenebilen kuzey ışıkları, geçtiğimiz gün itibari ile Avrupa ve Türkiye'nin birçok şehrinde görülmeye başlandı.

Kuzey ışıklarının Türkiye'de görülebildiği iller arasında Van ve Ordu yer alıyor.

Kuzey Işıkları Nasıl Meydana Gelir?

Kuzey ışıkları, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıklarının etkileşimi sonucunda meydana gelir. Normal şartlarda Dünya'nın kuzey enlemlerinde gözlemlenir.

Kuzey ışıklarının gerçekleştiği bölgelerde bu ışıkları çıplak gözle gözlemlemek mümkündür.

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