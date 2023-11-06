AVrupa ve Türkiye'nin Pek Çok Noktasında Kuzey Işıkları Görüldü!
Dünya'ya çarpan bir solar fırtına sonrasında Avrupa ve Türkiye'de kuzey ışıkları görülmeye başlandı. İşte detaylar!
Gezegenimize çarptığı söylenen güçlü bir solar fırtına Avrupa ve Türkiye'nin pek çok bölgesinde kuzey ışıkları görülmesine yol açtı.
Normal şartlarda Dünya'nın kuzey ülkelerinde oldukça nadir zamanlarda gözlemlenebilen kuzey ışıkları, geçtiğimiz gün itibari ile Avrupa ve Türkiye'nin birçok şehrinde görülmeye başlandı.
Kuzey ışıklarının Türkiye'de görülebildiği iller arasında Van ve Ordu yer alıyor.
Kuzey Işıkları Nasıl Meydana Gelir?
Kuzey ışıkları, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıklarının etkileşimi sonucunda meydana gelir. Normal şartlarda Dünya'nın kuzey enlemlerinde gözlemlenir.
Kuzey ışıklarının gerçekleştiği bölgelerde bu ışıkları çıplak gözle gözlemlemek mümkündür.
Aurora Kutup Işıkları Nedir?
Kuzey ve Güney’in kutba yakın bölgelerinde meydana gelen ışık gösterilerini hepimiz duymuşuzdur. İşte bu doğal ışık gösterilene Aurora veya Kutup Işıkları ismi verilir.
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