Aynı Bölgede Büyük Artçılar Normal mi? Prof. Dr. Sözbilir'den Açıklama!

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, artçı sarsıntılara dair önemli bir açıklamada bulundu. Peki, aynı bölgede büyük artçılar normal mi?

Aynı Bölgede Büyük Artçıların Meydana Gelmesi Normal mi?

CNN Türk canlı yayınında oldukça önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İlk depremde üç tane fayın kırıldığını, bunların Amanos, Pazarcık ve Ergenek segmentleri olduğunu belirtti. Prof. Dr. Sözbilir, "9 saat sonra yine iki fay birlikte çalıştı, bunlar Çardak ve Doğanşehir fayı" dedi.

"Şimdi Antakya fayı çalıştı. Şu anda 6 tane fay kırılmış oldu" sözlerine yer veren Prof. Dr. Sözbilir, belli kesimlerin şu anda artçı deprem üretmeye başladığını, aynı anda 3 farklı yerdeki 3 tane depreme ait artçıların sürdüğünü söyledi.

Onun için artçı sayısında ve süresi anlamında belli bir artışın şu anda gerçekleştiğini ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, bölgede ciddi anlamda artçı yoğunluğunun olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu tabii ki daha sürecek. Daha sık aralıklarla deprem fırtınası dediğimiz olaya da neden olabilecek, ki öyle şeyler de yaşanıyor şu anda zaten" şeklinde konuştu ve şu sözlere yer verdi:

"Mesela dün Defne tarafındaydık orada mesela 5 büyüklüğünde deprem olmuştu. Bu depremlerin büyüklüğü 6 buçuğa kadar çıkabilir. Çünkü depremin ana şoklarından bir tanesi 7.7, 7.6. Bunların artçıları bile 6.5'a çıkabilir."

Artçı Sarsıntılar Ne Zaman Bitecek?

Prof. Dr. Sözbilir, "Elazığ depremini düşündüğümüzde 2 yıl olan depremin sonra artçıları devam ediyor. Bu şu anlama geliyor, bu daha büyük bir deprem en az 2 yıl bu şekilde artçı yaşayacağız. Ama ne olacak, araları uzayacak, büyüklüğü aşağı düşecek. Ama en az 2 yıl sürer" şeklinde konuştu.