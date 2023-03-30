Dell'den Donanım ve Yazılım Alanlarında Atılım: İşte Yeni Ürün ve Teknolojiler!

Dell Technologies, iş bilgisayarlarından oluşan ticari portföyünde yaptığı yenilikler ve sunduğu yeni tasarımlar, iş birliği özellikleri ve performans seviyeleriyle dikkat çekiyor. Şirket, müşterilerinin geri bildirimlerini dikkate alarak, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre hızlıca belirleyebileceği cihazlar sunmak için portföyünü sadeleştirdi ve minimalist masaüstüler arasından seçim yapma imkanı sağladı. Dell, dizüstü bilgisayarlarına ve iş istasyonlarına ek olarak, sadeleşen masaüstü portföyüyle de öne çıkıyor.

Dell'in OptiPlex portföyü de güncellenerek, güvenlik ve gizlilik özellikleriyle öne çıkan minimalist masaüstü cihazlar arasından seçim yapma imkânı sunuyor. OptiPlex All-in-One ürünü, BT departmanlarının günlük iş yükünü hafifletmeye yardımcı olan sürdürülebilirlik, güvenlik, yönetilebilirlik ve hizmet çözümleri üzerine çalışıyor.

Dell'den Yeni Süper Ultra Geniş Monitör

Dell, çalışanların üretkenliği için çoklu görevler için arada çerçeve olmadan ekranın iki adet 27 inç QHD bölüme ayrılmasına olanak tanıyan 49 inçlik çift QHD kavisli bir süper ultra geniş monitörle geliyor. Yeni Dell UltraSharp 49 Kavisli USB-C Hub Monitörü, finansal trader’lar, mühendisler ve veri analistleri göz önünde bulundurularak çok ekranlı üretkenlik için tasarlanmış durumda. Monitörün IPS Black panel teknolojisi, geniş bir görüntüleme açısında geleneksel IPS'e göre iki kat daha fazla renk kontrastı sunuyor ve USB-C hub monitör, dizüstü bilgisayarlara 90W'a kadar güç ve dâhili Ethernet bağlantı noktası üzerinden 2.5GbE bağlantı sağlayan bir dizi bağlantı seçeneği de sunuyor. Monitör ayrıca göz sağlığı için ComfortView Plus özelliğine de sahip. Monitörün entegre pop-up özelliğiyse harici cihazların kolayca bağlanabilmesi için bağlantı noktalarına hızlı erişim sağlıyor.

Sürdürülebilirlik, Güvenlik ve Yönetilebilirlik Bir Arada

Dell Optimizer'ın son sürümü, işletmelerin PC’lerinden ekosistemlerine doğru zekayı genişletiyor. Dell Optimizer, kullanıcıların iş süreçlerine uygun olarak optimize edilmiş ayarlar sunarak çalışma şeklini öğrenen ve yanıt veren akıllı ses özelliği, bağlantı ve iş birliği gibi özellikler de ekliyor. Ayrıca ekranların ve çevre birimlerin tek bir arayüzde daha kolay yönetilmesi sağlanıyor. Dell Optimizer'ın termal yönetim ayarlarında bulunan “Sessiz Mod” özelliği %18'e varan enerji tasarrufu sağlayabiliyor ve bilgisayarların akıllı ses yetenekleri de geliştirildi. Yankı engelleme özelliği, aramadaki herkes için dikkat dağıtıcı yankıları engellerken, ses kalitesi izleme özelliği de ses kalitesi düşük olduğunda kullanıcıyı pop-up bir pencereyle uyarıyor.

Dell, müşterilerinin artan siber saldırı tehditleri arasında güvenli hibrit çalışmayı nasıl sağlayabileceklerine ve BT departmanlarının iş yükünü nasıl azaltabileceklerine odaklanıyor. Şirket, ürün ve ambalajlarının sürdürülebilir tasarımı konusunda yenilikler getirmeye ve yatırım yapmaya devam ediyor. Düşük karbon emisyonlu alüminyum kullanımını daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme içerecek şekilde genişletiyor ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde portföyünün geneline yayarak Latitude 9440, Precision 5680 ve Latitude 7000 serilerinde kullanacak. Aynı zamanda Dell, donanım ve yazılım korumalarıyla güvenilir bir çalışma ortamı yaratmaya odaklanan yeni hizmet ve çözümleriyle de öne çıkıyor.