Dragon Age 4 hangi platformlara çıkacak sorusunun cevabı belli oldu. Video oyunu serisinin dördüncü oyununun yeni nesil oyun konsollarına çıkacağı bilinse de video oyununu beklemekte olanların uzun bir zamandır cevabını merak ettiği bir soru vardı.

Oyuncular elbette ki Dragon Age 4'ün PlayStation 4 (PS4), Xbox 360 ve benzeri eski nesil oyun konsollarına gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Bu sorunun yanıtı, yapılan resmi bir açıklama ile belli olmuş oldu.

Dragon Age 4 Hangi Platformlara Çıkacak Sorusuna Yanıt Geldi

VentureBeat'e göre Dragon Age 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S ve PC platformlarına özel olarak gelecek. Görünüşe bakılacak olursa eski nesil oyun konsollarından tamamen vazgeçilerek yalnızca yeni nesil oyun konsolları hedeflendi.

Dragon Age 4'ün hem PlayStation 5 hem de Xbox Series X/S'in piyasaya sürülmesinden iki ila üç yıl sonra piyasaya sürüleceği göz önünde bulundurulduğunda Bioware'in sadece yeni nesil oyun konsollarına odaklanması son derece mantıklı olabilir.

Serinin hayranlarına mükemmel bir deneyim sunmak için eski teknolojinin sınırlamalarına takılmamak isteyen geliştiriciler, yeni nesil oyun konsollarının sunduğu bütün avantajlardan yararlanmak ve bunun yanında eski nesil oyun konsollarının kısıtlamalarından da kurtulmak istiyor. Bununla birlikte oyuncuların da artık video oyununun ne kadar kapsamlı olacağı hakkında az çok fikir sahibi olduğunu söylemek yanlış sayılmayacaktır.

Dragon Age 4 Ne Zaman Çıkacak?

Dragon Age 4'ün 2023 yılında çıkması bekleniyor ancak video oyununun ne zaman çıkacağını gösteren kesin bir tarih verilmedi. Bioware'in tüm dünyada popüler video oyununun oyuncularla buluşacağı gün şimdilik çok uzakta gibi görünüyor fakat önümüzdeki sürecin ne göstereceği elbette ki bilinmiyor.

Geliştiriciler, video oyununu en son teknoloji ile uyumlu bir şekilde geliştirdiği için oyunun gelişim süresinin uzun olması da normal karşılanabilir. Ayrıca video oyununun hemen hemen sınırları olmayan bir dünya sunması açısından da yeni nesil oyun konsolları kritik bir rol oynuyor. Bu da video oyununun geliştirme süresinin uzamasının başlıca nedenleri arasında yer alabilir.

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